De Belgische hockeymannen hebben zich donderdag in Antwerpen voor de finale van het EK hockey geplaatst. Ze versloegen Duitsland (FIH-7) met 4-2. Bij de rust stonden de Red Lions nog 0-2 in het krijt.

In de finale neemt België het op tegen Spanje (FIH-9), dat verrassend titelverdediger Nederland (FIH-3) met 4-3 uitschakelde. Ook in de groepsfase gaven de Lions Spanje al partij. Toen wonnen ze met 5-0.

De Red Lions spelen zaterdag hun derde Europese finale, na 2013 (1-3 nederlaag tegen Duitsland) en 2017 (2-4 nederlaag tegen Nederland). Dat laatste jaar kwamen ze al erg dicht bij een eerste Europese titel, maar gaven ze een 2-0 voorsprong uit handen tegen de Nederlanders, die ze in de groepsfase nog met 5-0 ingeblikt hadden.

Met ook nog zilver op de Olympische Spelen in Rio 2016, de wereldtitel van vorig jaar in Bhubaneswar en de tweede plaats in de Pro League in juni van dit jaar, staan de Lions al voor de zesde keer op zes jaar tijd in de finale van een groot toernooi.