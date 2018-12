Red Lions openen WK hockey met krappe zege tegen Canada

Bij de rust leidden de Belgen met 2-0.

De Red Lions, die op de wereldtitel mikken, kwamen al na drie minuten op voorsprong. Felix Denayer devieerde een strakke bal van Van Doren in doel. In de 22e minuut verdubbelde aanvoerder Thomas Briels de score.

Doelman Vincent Vanasch, amper onder vuur genomen door de Canadezen, moest zich in het begin van het vierde kwart dan toch gewonnen geven na enkele minuten Canadese druk. Op strafcorner lukte Mark Pearson (48.) de aansluitingstreffer. Maar verder kwamen de Canadezen niet.

België, nummer drie op de FIH-wereldranglijst, is ondergebracht in groep C. De olympische vicekampioenen nemen het zondag op tegen gastland India (FIH 5), volgende week zaterdag volgt een duel met Zuid-Afrika (FIH 15). Woensdagavond staan India en Zuid-Afrika tegenover elkaar.

Aan het WK nemen zestien landen deel, verdeeld in vier groepen van vier. Elke groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht.