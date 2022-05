De Belgische hockeybond heeft woensdag de terugkeer van Shane McLeod aangekondigd. De Nieuw-Zeelander, die de voorbije jaren bondscoach was van de Red Lions, keert terug als assistent van de huidige bondscoach, Michel van den Heuvel. McLeod leidde de Lions de voorbije jaren naar een wereldtitel en een Europese titel. In Tokio zette hij vorige zomer de kers op de taart met olympisch goud.

Na de triomf in de Japanse hoofdstad nam McLeod afscheid. Hij zou een 'sabbatical' houden en terugkeren naar zijn geboorteland. Die 'sabbatical' is nu ten einde. Dinsdag maakte hij al een eerste keer zijn opwachting op de training van de Belgische mannen.

Michel van den Heuvel, tot de Spelen van vorige zomer assistent van McLeod, nam over als bondscoach. Hij bereidt de Red Lions momenteel voor op de wedstrijden in de Hockey Pro League tegen Spanje (vrijdag en zaterdag) en Frankrijk (volgende week zaterdag en zondag).

De intentie van de bond is om met McLeod samen te werken tot minstens het WK van 2023 in India (13-29 januari).

