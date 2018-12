Red Lions verslaan Duitsland en staan in halve finales WK hockey

De Red Lions klopten de Duitsers dankzij doelpunten van Alexander Hendrickx en Tom Boon.

De halve finale tegen Engeland, dat woensdag met 3-2 won van olympisch kampioen Argentinië, wordt zaterdag gespeeld. Engeland is het nummer zeven op de FIH-wereldranglijst, België staat op de derde plaats.

Nog woensdag klopte Australië, nummer één van de wereld, Frankrijk met 3-0. Later vandaag strijden India en Nederland om het vierde en laatste ticket voor de halve eindstrijd.

Dominante Belgen

De partij in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar opende evenwichtig. Na kansen aan beide zijden bracht Dieter Linnekogel de Duitsers op voorsprong. De Belgen reageerden vroeg in het tweede kwart met een benutte strafcorner van Hendrickx. De Lions kregen ook kansen op een voorsprong, maar verzilverden die niet. Ruststand: 1-1.

Na de pauze bleef het team van bondscoach Shane McLeod dominant hockeyen. De Duitsers loerden op de tegenaanval, maar waren vooral op verdedigen aangewezen. Tom Boon zorgde tien minuten voor tijd voor de verlossende tweede Belgische treffer, 2-1.

Duitsland wisselde doelman Walter nog voor een veldspeler, maar gelijkmaken lukte niet meer.

WK-parcours

De Red Lions begonnen het WK in de groepsfase matig met een tweede plaats in poule C, na India. Ze wonnen hun eerste duel nipt van Canada (2-1), speelden vervolgens gelijk tegen het gastland (2-2) om in het laatste groepsduel uit te halen tegen Zuid-Afrika (5-1). De Belgen kwamen zo in de barrages terecht, waar Pakistan makkelijk met 5-0 werd verslagen.

De Belgen mikken in India, na enkele ereplaatsen de voorbije jaren, op niets minder dan de wereldtitel.