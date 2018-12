Red Lions vertrokken naar WK hockey: 'Zonder goud keren we teleurgesteld terug'

De Red Lions, ingedeeld in groep C, krijgen de eer om woensdag 28 november in Bhubaneswar het WK af te trappen tegen Canada (FIH-11). Daarna volgen wedstijden tegen thuisland India (FIH-5) en Zuid-Afrika (FIH-15).

Aan het WK nemen voor de eerste keer zestien landen deel, verdeeld in vier groepen van vier. Elke groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht. Zaterdag 15 december worden de halve finales betwist, alvorens het WK zijn apotheose bereikt met de finale zondag 16 december.

Opzet De loting verloopt zoals bij tennistornooien waarbij deelnemers uit de groepen A en B hun tegenstanders uit de groepen C en D slechts in de finale kunnen tegenkomen. Zo zou het kunnen dat België groepsgenoot India in de kwart- of de halve finales al opnieuw ontmoet. De andere mogelijke tegenstanders zijn favorieten Duitsland en Nederland. Aan de andere kant van de tabel zijn Argentinië en Australië de gedoodverfde halve finalisten. Die laatsten, momenteel onder leiding van voormalig Belgisch bondscoach Colin Batch, zijn tweevoudig wereldkampioen. In 2010 klopten de Oceaniërs Duitsland met 2-1 in New Delhi, vier jaar later in Den Haag smeerde Australië Nederland een pandoering voor eigen publiek aan (6-1). Het in 1971 ontstane Belgische nationale hockeyteam deed op een WK tot op heden niet beter dan de vijfde plek in Den Haag.

Ambitie

België behaalde al meerdere zilveren medailles (op het EK van 2013 en 2017 en op de Olympische Spelen van 2016), maar wil in India eindelijk op het hoogste trapje komen te staan.

'We willen de geschiedenisboeken niet ingaan als de 'net niet'-generatie,' verklaarde Arthur Van Doren. De 24-jarige Antwerpenaar kreeg in 2017 nog de trofee voor de beste speler van de wereld. Als geen ander belichaamt hij de Belgische gouden hockeygeneratie die op zoek is naar goud.

'Zonder goud keren we teleurgesteld terug,' liet ook defensieve sterkhouder Loïck Luypaert optekenen.

Bondscoach Shane McLeod blijft met de voeten op de grond, maar ook hij steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken: 'Als we niet winnen in Bhubaneswar, dan doet deze groep het wel op de Olympische Spelen in Tokio, maar dan met een andere trainer.'

100.000 euro

Wereldkampioen worden kan de Belgische hockeymannen meer opleveren dan enkel eeuwige roem. Zo beloofde oud-speler Rene Pirlot, specialist 'Risk Management' bij de Belgische hockeybond (KBHB), het team een premie van maar liefst 100.000 euro indien ze erin slagen de titel binnen te halen.