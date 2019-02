Red Lions winnen alle internationale hockeyawards

De Red Lions, die in december in het Indische Bhubaneswar hun eerste wereldtitel veroverden, kaapten alle prijzen weg op het gala in Lausanne. Naast Van Doren werd ook Vincent Vanasch bekroond als Doelman van het Jaar. Arthur De Sloover werd verkozen tot 'Rising Star of the Year', terwijl bondscoach Shane McLeod voor het tweede jaar op rij Coach van het Jaar werd.

Club van vier

De 24-jarige Van Doren, die het in 2016 en 2017 (toen naast zijn prijs als Speler van het Jaar) ook tot Rising Star schopte, komt zo in de gesloten cirkel van vier spelers die de prestigieuze prijs meer dan één maal wonnen in hun loopban. Sinds het ontstaan van de trofee in 1998 konden enkel de Australiër Jamie Dwyer (5x) en de Nederlandse iconen Teun de Nooijer (3x) en Stephan Veen (2x) de prijs meer dan één keer winnen.

'King Arthur', al sinds zijn zeventiende bij de Red Lions, haalde het met unanimiteit van stemmen van publiek en een internationale jury voor ploeggenoot Simon Gougnard, de Nederlander Billy Bakker, de Engelsman Barry Middleton en de Australiër Jake Whetton.

De speler van Bloemendaal werd op het WK in India ook al verkozen tot Speler van het Toernooi.

De Muur

Nog een uitblinker op het WK - en daar ook verkozen tot Doelman van het Toernooi - was Vincent Vanasch. De 31-jarige goalie van Waterloo Ducks won de harten van het publiek door in de finale na de 0-0 eindstand uit te blinken in de shoot-outs.

'The Wall' bleef in de verkiezing van de FIH de Nederlander Pirmin Blaak, de Australiër Tyler Lowell, de Engelsman George Pinner en de Duitser Tobias Walter voor.

Een andere vaste waarde achterin, Arthur De Sloover, werd eveneens in de bloemetjes gezet. De 21-jarige Kortrijkzaan, die debuteerde op een groot toernooi op het EK in 2017 in Amsterdam, blonk uit in Bhubaneswar en liet in de verkiezing voor Belofte van het Jaar de Australiërs Tim Brand en Jake Harvie, de Duitser Timm Herzbruch en de Nederlander Thijs van Dam achter zich.

Wie anders dan Shane McLeod, de bondscoach van de Belgische hockeymannen, sloot het Belgische feestje af. De 50-jarige Nieuw-Zeelander verlengt zijn titel als Trainer van het Jaar en moet die ditmaal niet - zoals vorig jaar wel het geval was - delen met de Argentijnse bondscoach van Oranje, Max Caldas. McLeod, aan het roer van de Lions sinds eind 2015, leidde ons land naar finales op de Spelen (2016) en het EK (2017), alvorens in december vorig jaar eindelijk goud te veroveren op het WK.