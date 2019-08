Zonder zelf te spelen, zijn de Belgische hockeymannen al zeker van de eerste plaats in hun EK-poule. Spanje en Engeland speelden namelijk 2-2 gelijk, waardoor de Lions zonder zorgen straks Wales kunnen bekampen.

Ward (21.) opende voor Engeland de score, maar via Quemada (33.) en Arana (43.) draaide Spanje de rollen om. Jackson (52.) zette Engeland weer op gelijke hoogte. De Engelsen gingen op zoek naar de winnende treffer die nodig was om door te stoten, maar ze konden het gaatje niet meer vinden.

De Belgen versloegen op het EK al Spanje (5-0) en Engeland (2-0) en voeren groep A aan met zes punten. Spanje volgt met vier punten voor Engeland (2 ptn) en Wales (1). Alleen als Wales België met veel doelpunten verschil klopt, wat op papier weinig mogelijk is, grijpt Spanje naast de kwalificatie.

In de halve finales wacht de runner-up van poule B. Dat is, met nog een speeldag te spelen, Duitsland (3 ptn). Nederland voert de poule aan zes punten en lijkt, met nog een partij in het vooruitzicht tegen rode lantaarn Schotland, zeker van groepswinst. Duitsland moet tegen Ierland. Alleen als de Ieren winnen, wippen ze over de Duitsers naar de tweede stek.

De halve finales staan donderdag op de planning, de finale en partij om de derde plaats volgen zaterdag. De Europese kampioen verovert een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.