De Belgische nationale hockeyvrouwen hebben vrijdag in de halve finales op het EK in het Nederlandse Amstelveen niet voor een stunt kunnen zorgen tegen het thuisland. De Red Panthers (FIH 10) weerden zich aardig maar moesten tegen Oranje (FIH 1) de wet van de sterkste ondergaan en verloren met 3-1.

In de troostfinale wacht Spanje (FIH 7).

De Panthers konden Nederland, tweevoudig titelverdediger, niet lang afhouden. Al na enkele minuten zorgde Frédérique Matla (5.) voor de 1-0. Felice Albers (16.) tekende voor een 2-0 ruststand. Stéphanie Vanden Borre (37.) gaf de Belgen na de koffie weer hoop, toen ze op strafbal de aansluitingstreffer scoorde. De Panthers roken bloed en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Caia van Maasakker (49.pc) diepte de kloof voor Nederland weer uit tot de 3-1 eindstand.

De Belgische vrouwen plaatsten zich als tweede in hun groep voor de halve finales, achter Duitsland (FIH 3). Nederland won de andere groep makkelijk voor Spanje (FIH 7). In de andere halve finale versloeg Duitsland Spanje met 4-1. Duitsland speelt dus zondag om het goud tegen Nederland, Spanje bekampt de Panthers in de troostfinale.

Met de plaats in de halve finales is het team van bondscoach Raoul Ehren wel al zeker van deelname aan het WK 2022.

