Onlangs retweette Niels Thijssen een filmpje van Liverpoolcoach Jürgen Klopp. 'Ik ben fan van zowel zijn manier van spelen als van zijn persoonlijke benadering van spelers', verklaart de coach van de Belgische hockeyvrouwen in Sport/Voetbalmagazine.

De Nederlander Niels Thijssen legt uit waarom de Duitse trainer van Liverpool hem zo inspireert: 'Klopp kruipt als het ware in hun brein, wil hun reactie- en anticiperingsvermogen triggeren. 'Verwacht het onverwachte.' Dat probeer ook toe te passen met trainingsvormen waarin speelsters plots in 'chaos' terechtkomen. Telkens andere situaties - plots een verdediger bij steken bijvoorbeeld - zodat ze continu moeten nadenken. Voor een supersnelle sport als hockey ontzettend belangrijk.'

Verbaal schouderklopje

'Zoals Klopp probeer ik ook heel mensgericht te coachen. Ik wil bijvoorbeeld niet dat mijn speelsters 'coach' zeggen. Het is Niels. Toch houd ik voldoende afstand om ook moeilijke beslissingen te nemen. Dan ben ik altijd heel duidelijk, ook al botst dat innerlijk soms met mijn bescheidenheid. Al haalt de winnaar in mij altijd de bovenhand.'

Ook Thijssens wedstrijdvoorbereiding is gestoeld op die filosofie. 'De sleutel is om mijn speelsters, ondanks de spanning, vrijuit te laten spelen. Dus probeer ik na alle tactische analyses hen net voor de wedstrijd, op het moment suprême, telkens te laten ontspannen. Zo verklapte speelster Barbara Nelen dat de Nederlander voor de halve finale van het EK 2017 een persoonlijke brief aan alle achttien speelsters had geschreven. 'Ja, klopt', lacht hij. 'Met verschillende boodschappen afhankelijk van individu, karakter en rol in de groep: van een grapje over een hockeygerelateerde opdracht tot een verbaal schouderklopje.'

Halve barista

'Het meest 'rare' idee dat ik ooit al uitgevoerd heb, was net voor de Pro Leaguematch in Nieuw-Zeeland. Als halve barista heb ik toen koffie gezet voor mijn speelsters, met waterkoker, speciale bonen - alles erop en eraan. Mijn boodschap: 'Voor een héél goeie koffie telt elk detail. En dat geldt ook voor een match.'

'Het probleem is: mijn speelsters zijn het intussen zo gewoon dat ik me bijna verplicht voel om voor elk belangrijk duel iets origineels te vinden. Toen ik eens zei dat ik niets zou geven, vroegen ze er zelfs expliciet om. 'Allez, coach, dat kán toch niet?', lacht Thijssen.

Lees het volledige interview met Niels Thijssen in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 14 augustus.