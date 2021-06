Zowel bij de vrouwen (vrijdag 16u) als bij de mannen (donderdag 20u) spelen Nederland en België tegen elkaar in de halve finales van het EK hockey. Een heruitgave van de finales van 2017: toen verloren de Red Lions met 2-4 tegen een ontketend Oranje en behaalden de Red Panthers hun eerste zilveren medaille ooit na een 0-3 nederlaag tegen Nederland.

'Het bereiken van de halve finales was ons doel, maar het belangrijkste is wat we tot nu toe in dit toernooi hebben laten zien', aldus Raoul Ehren, de coach van de nationale vrouwenploeg. 'Of het nu tegen Duitsland, Italië of vandaag tegen Engeland was, de Panthers hebben laten zien dat ze zich kunnen meten met de besten van de wereld. Ze praten niet over het verleden, ze denken alleen maar aan werken en vooruitgaan. Ik denk dat ze net zo hard werken, zo niet harder, dan de toplanden.' De Panthers gaan een mooie toekomst tegemoet. 'Daarom ben ik naar België gekomen', vertelt de meervoudig Europees en Nederlands kampioen. 'Om naar het wereldkampioenschap te gaan en daar een medaille te winnen, en daarna naar Parijs in 2024 om hetzelfde te doen.'