Roberto Martínez te gast op de Superbowl

De Spanjaard maakte deel uit van een delegatie van de BBC, waarvan ook ex-Manchester Unitedcoach David Moyes, de Engelse bondscoach Gareth Southgate en David Brailsford, manager van wielerteam Team Sky, deel uit maakten.

Voor aanvang van de match in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta poseerden ze voor een selfie van de American footballcommentator Darren Fletcher. Op de foto: van links naar rechts tv-presentator Vernon Kay, Martínez, Brailsford, Fletcher, Moyes en Southgate.

De aanwezigheid van Gareth Southgate was niet toevallig. Al tijdens de voorbije Wereldbeker in Rusland onthulde de Engelse bondscoach hoe hij veel had geleerd van de NFL, over specifieke coachingtechnieken, het werken met specialistencoaches, over hoe NFL-ploegen ook omgaan met de media.

Ook Teamskybaas David Brailsford haalde al veel mosterd voor zijn marginal gains uit de NFL. Hij onderhoudt een goeie band met Thomas Dimitroff, general manager van de Falcons uit Atlanta, waar de Superbowl zondag werd gespeeld.

De 53e Superbowl werd gewonnen door de New England Patriots. De Los Angeles Rams moesten eraan geloven met 13-3, de laagste score ooit in de geschiedenis van de Superbowl.

Het werd de zesde Vince Lombardi-trofee voor Patriotsuperster Tom Brady. De Patriots evenaarden met zes keer winst in de Superbowl het record van de Pittsburgh Steelers.