Rode Duivels trainen voor dubbele interland

De Rode Duivels hebben vandaag een eerste keer getraind in hun oefencentrum in Tubeke, want er staat een dubbele interland gepland in Brussel. België speelt vrijdag in de Nations League tegen Zwitserland, dinsdag spelen de Rode Duivels een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland.