Maandag start in Boedapest het EK zwemmen, de laatste grote test voor de Olympische Spelen. Voorlopig zijn daarvoor slechts twee Belgische zwemmers geplaatst: Louis Croenen en Fanny Lecluyse. Ronald Gaastra (61), hoofdcoach van de Vlaamse Zwemfederatie, schat in Sport/Voetbalmagazine hun kansen in voor Tokio 2021.

Het was door het zilver van Pieter Timmers wat onderbelicht in Rio 2016, maar ook een andere Belg behaalde toen een individuele finaleplaats in het zwemmen: Louis Croenen op de 200 meter vlinderslag, waarin hij achtste werd, mentaal uitgeput na de hele estafetteheisa.

Kan hij dat vijf jaar later nog eens herhalen in Tokio? Ronald Gaastra denkt van wel. 'Vorige maand zwom Louis een nieuw Belgisch record op de 100 meter. Qua snelheid zit het dus goed, waardoor hij op de 200 meter met minder energieverspilling na 100 meter kan draaien en meer zal overhouden in het tweede deel.'

'Zo moet Louis in Tokio onder zijn Belgisch record (1'55.39, dat al dateert van het WK 2015, nvdr) kunnen duiken - onder de 1'55 zelfs. Dat zou moeten volstaan voor een nieuwe olympische finale. Wat voor een Belgische zwemmer, in bovendien een van de zwaarste nummers, al een schitterende prestatie zou zijn.'

In Rio werd Croenen nog getraind door Rik Valcke, de laatste drie jaar zit hij in Ronald Gaastra's elitegroep, die traint in Antwerpen. En dat heeft de voorbije jaren anders gedaan, legt Gaastra uit. 'Meer krachttraining, waardoor Louis aanzienlijk atletischer is geworden. En qua techniek hebben we gesleuteld aan een hogere slagfrequentie: het begin- en eindpunt van zijn slag lopen meer in elkaar over. Meer een cyclische beweging dus. En met een iets mindere beenslag, omdat dat veel energie vergt.

'Daarnaast is Louis, op zijn 26e, ook mentaal gegroeid: hij is rustiger, kan zaken beter plaatsen, denkt mee in het trainingsproces. Een plezier om met hem te werken. En belangrijk: hij zwemt nog altijd zeer graag, denkt zelfs al aan Parijs 2024.'

Knieblessure

Wel al geplaatst voor Tokio: Fanny Lecluyse. Al wordt zij nu geremd door een knieblessure en moet ze passen voor het EK. Maar voor Gaastra is dat (nog) geen onoverkomelijk probleem voor de Spelen. "Ik ben niet haar coach, maar als dat tijdig opgelost raakt, zou ik me daar geen grote zorgen om maken. De basis heeft Fanny ongetwijfeld. Als ze daarop nog zes, zeven weken specifiek kan bouwen, kan ze zeker klaar zijn voor de Spelen."

© AFP

"En misschien wordt die verstoorde voorbereiding zelfs een voordeel: minder druk vanuit de buitenwereld, vanuit zichzelf ook. Al gaat Fanny met die stress, dankzij haar vriend Victor Campenaerts, nu beter mee om. Een finaleplaats in Tokio, zoals op het jongste WK 2019 (200 meter schoolslag, nvdr), is dan zeker niet uitgesloten."

Lees het volledig interview met Ronald Gaastra, waarin hij onder meer uitgebreid de kritiek op zijn functioneren als coach weerlegt, deze week in Sport/Voetbalmagazine. Of in de Pluszone.

