Vanaf volgende maandag buigt het Internationaal Dopingtribunaal (TAS) zich in Lausanne over het beroep van Rusland tegen zijn schorsing dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft geëist.

Het is misschien wel het grootste bedrog in de sportgeschiedenis. Hoe de Russische staat, met steun van president/premier Vladimir Poetin, sinds de Olympische Spelen van 2008 zijn atleten via een ingenieus dopingsysteem richting medailles op grote kampioenschappen pushte. In 2016 blootgelegd door de Russische ex-labodirecteur Grigori Rodtsjenkov, die zelf de frauduleuze praktijken had opgezet. Een vernietigend rapport van professor Richard McLaren bevestigde in november 2015 de verhalen, wat leidde tot een gedeeltelijke en volledige schorsing van Rusland voor respectievelijk de Zomerspelen van Rio 2016 en de Winterspelen van Pyeongchang 2018. Alle details werden later ook in beeld gebracht in de documentaire Icarus en beschreven in het boek The Rodchenkov Affair. In september 2018 rehabiliteerde het WADA Rusland, weliswaar met de verplichting om tegen eind 2018 een authentieke kopie van de data van het dopinglab van Moskou aan het WADA te bezorgen en een maand later ook de ruim 2000 urinestalen die het lab had bewaard. Uit de (maanden te laat aangeleverde) gegevens concludeerde een onderzoeksteam van het WADA, gespecialiseerd in cybercriminaliteit, dat honderden data waren verdwenen en dat de wel aangeleverde gegevens gewijzigd, vervalst of geantidateerd werden. Evenals de nieuwe data die Rusland later opstuurde, na de eerste vragen van het WADA. Op 9 december 2019 eiste het WADA daarom dat Rusland de komende vier jaar gebannen zou worden van deelname aan de Olympische Spelen en aan wereldkampioenschappen van federaties die de WADA-code volgen. Het verklaarde het Russische antidopingagentschap ook onbevoegd. Het RUSADA ging daartegen in beroep bij het TAS. Weinig bemoedigend: Joeri Ganoes, de directeur-generaal van het RUSADA die in 2017 aangesteld werd, kreeg eind augustus zijn ontslag, op aanbeveling van het Russisch Olympisch Comité... Officiële reden: 'Onregelmatigheden in de financiële en economische activiteiten van het RUSADA.' Ganoes ontkende de beschuldigingen met klem, adjunct-directeur-generaal Margarita Pakhnotskaya nam uit onvrede met de beslissing zelfs zelf ontslag. Ook het WADA uitte zijn grote bezorgdheid over de zogenaamde beschuldigingen aan het adres van Ganoes en over de onafhankelijke werking van het RUSADA. Ganoes' ontslag is dan ook geen toeval. Na de geëiste schorsing door het WADA zei hij dat het RUSADA het slachtoffer geweest was van krachten van buitenaf. 'Wij hebben het weer verknoeid en als dat niet tot een zware straf leidt, wat dan wel?' Zijn dissidente en kritische uitlatingen kostten hem uiteindelijk de kop als labodirecteur. De drie TAS-rechters, onder leiding van de Australiër Mark L. Williams, zullen volgende week achter gesloten deuren het beroep van het RUSADA bespreken, later dan gepland, wegens de coronacrisis. Een uitspraak volgt allicht pas binnen enkele maanden. Sowieso zal een mogelijke schorsing van Rusland dan pas ingaan. Als het beroep verworpen wordt, zullen Russische atleten alleen nog als neutrale ' Olympic Athletes from Russia' aan mondiale sporttoernooien mogen deelnemen. Als ze tenminste kunnen bewijzen dat ze alle WADA-richtlijnen gevolgd hebben en nooit betrokken geweest zijn bij het dopingsysteem. Rusland zal ook zelf geen WK's meer mogen organiseren. En de federaties die al een WK aan Rusland hebben toegewezen, zouden dan ook een nieuwe locatie moeten zoeken. Tenzij dat 'op legaal en praktisch vlak onmogelijk' is. Zo zal het WK schieten in Moskou in 2022 wellicht toch plaatsvinden. Toegewezen immers door de International Shooting Sport Federation, met als voorzitter de Russische miljardair Vladimir Lisin. Een goede vriend van president Vladimir Poetin...