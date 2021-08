Rusland heeft de deur opengezet voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2036. Dat berichten maandag de gespecialiseerde websites Francsjeux.com en Insidethegames.biz.

2036 is de eerstvolgende beschikbare datum voor organisatie van de Spelen. De Spelen van 2032 werden vorige maand nog toegewezen aan Brisbane (Australië).

Eerder gaven Indonesië, dat ook al kandidaat was voor 2032, en Istanboel (Turkije) al aan interesse te hebben in de organisatie van de Spelen in 2036. Van Rusland werd die belangstelling minder verwacht.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergueï Lavrov, maakte de interesse vrijdag bekend tijdens een ontmoeting met de medaillewinnaars van Tokio in Rostov. 'Een kandidatuur wordt momenteel overwogen', zei hij.

'Aanvragen worden bestudeerd en voorbereid. Verschillende steden zijn geïnteresseerd. Sint-Petersburg is een zekerheid, maar ook Kazan. De organisatie zou aantrekkelijk kunnen zijn voor meerdere regio's, bijvoorbeeld Rostov. Verschillende steden hebben al een dossier ingediend.'

Minister van Sport, Oleg Matsytsin, zie vorige maand al dat 'Rusland alle middelen heeft om een evenement van deze omvang te kunnen organiseren'. 'Ik hoop dat Rusland de kans krijgt de komende jaren om grote kampioenschappen te organiseren, zowel mondiaal als Europees. We hebben het potentieel. Rusland is en blijft een betrouwbare partner van de olympische beweging.'

Rusland kan door de dopingschorsing van twee jaar die loopt zich momenteel geen kandidaat stellen voor de organisatie van Olympische Spelen of een WK. De Russische atleten in Tokio traden onder neutrale vlag aan. Dat zal ook volgend jaar nog zijn tijdens de Winterspelen in Peking. De Russische schorsing loopt in december 2022 af.

