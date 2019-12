Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft Rusland voor vier jaar geschorst van grote sportevenementen nadat het gesjoemeld heeft met dopingresultaten.

Rusland mag de komende vier jaar niet meer meedoen aan grote sportevenementen. Dat heeft het WADA beslist nadat uitkwam dat Rusland fraude pleegde met dopingresultaten. Concreet betekent de uitspraak dat Rusland uitgesloten wordt van de komende Zomerspelen in Tokio volgend jaar, de Winterspelen in Peking en het WK voetbal in Qatar in 2022.

Nu krijgt Rusland wel nog 21 dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Dadelijk meer.