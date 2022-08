Het Russische parket heeft 9,5 jaar celstraf geëist voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Ze wordt beschuldigd van cannabishandel.

'Ik vraag dat Griner schuldig wordt bevonden en tot 9,5 jaar cel veroordeeld wordt', aldus procureur Nikolaï Vlassenko, in het gerechtshof van Khimki nabij Moskou.

De Amerikaanse werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van 'vape cartridges die roken naar cannabisolie', zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane.

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, ruim twee weken na haar arrestatie dus. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.

'Ik vraag dat Griner schuldig wordt bevonden en tot 9,5 jaar cel veroordeeld wordt', aldus procureur Nikolaï Vlassenko, in het gerechtshof van Khimki nabij Moskou. De Amerikaanse werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van 'vape cartridges die roken naar cannabisolie', zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane. Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, ruim twee weken na haar arrestatie dus. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.