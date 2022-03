Na de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité om alle Russische en Wit-Russische atleten uit te sluiten van internationale events, hebben vele sportbonden het IOC gevolgd. Anderen federaties echter niet. Is dat juridisch gezien te verdedigen? Professor sportrecht Frank Hendrickx legt uit.

Afgelopen maandag kwam het Internationaal Olympisch Comité (IOC) met een opmerkelijke resolutie naar buiten: een aanbeveling aan sportfederaties en organisatoren van sportevents om niet alleen alle competities in Rusland en Wit-Rusland te schrappen en om Russische en Wit-Russische teams te weren, maar ook atleten en officials uit die landen. Want luidde het: 'Oekraïense sporters kunnen door de oorlog ook niet trainen en deelnemen aan sportevents omdat hun land aangevallen wordt.'

Afgelopen maandag kwam het Internationaal Olympisch Comité (IOC) met een opmerkelijke resolutie naar buiten: een aanbeveling aan sportfederaties en organisatoren van sportevents om niet alleen alle competities in Rusland en Wit-Rusland te schrappen en om Russische en Wit-Russische teams te weren, maar ook atleten en officials uit die landen. Want luidde het: 'Oekraïense sporters kunnen door de oorlog ook niet trainen en deelnemen aan sportevents omdat hun land aangevallen wordt.' Daarom dus de resolutie, 'om de integriteit van de sport te verdedigen.' Al voegde het IOC er ook aan toe: 'Tenzij de aanbeveling om organisatorische of legale redenen, of gezien een te korte termijn, niet opgevolgd kunnen worden.'De overkoepelende federaties van olympische sporten als atletiek, badminton, kano, pentatlon, schermen, schieten, schaatsen, skiën, triatlon en zeilen lieten daarna weten dat ze het IOC volgen en de (Wit)-Russische atleten voortaan bannen uit hun internationale kampioenschappen. Al laat World Athletics hen wel deelnemen aan Diamond Leaguemeetings, omdat die niet direct onder controle van World Athletics vallen. Voorzitter Sebastian Coe was niettemin zeer stellig: 'Sportbonden die politieke standpunten innemen heb ik nooit verdedigd, zeker als andere sectoren wel doorgaan met hun business. Maar dit is anders, omdat regeringen, bedrijven en internationale organisaties sancties hebben opgelegd, op verschillende vlakken. Sport moet opstaan en die acties steunen om de oorlog te beëindigden en de vrede te herstellen. We kunnen en mogen dit niet op zijn beloop laten.'Niet elke sportfederatie heeft de aanbeveling van het IOC echter gevolgd: de Internationale Automobiel Federatie (FIA), de Internationale Zwemfederatie (FINA), de Internationale Tennisfederatie (ITF) en Internationale Wielerunie (UCI) schrappen wel alle wedstrijden en sluiten (Wit)-Russische teams uit, maar laten individuele atleten deelnemen, weliswaar onder neutrale vlag, zonder enige verwijzing naar Rusland. Zo kunnen Nikita Mazepin (formule 1), Daniil Medvedev (de kersverse nummer één van het mannentennis) en Aleksandr Vlasov en Pavel Sivakov (wielrenners bij Bora-Hansgrohe en INEOS Grenadiers) voorlopig wel nog uitkomen in hun respectieve competities. Uiteenlopende beslissingen die echter ook een juridische grondslag moeten hebben. Op wat kunnen die sportbonden zich beroepen om hun keuzes te rechtvaardigen? Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht/sportrecht aan de KU Leuven, geeft meer duiding en stipt meteen de uitzonderlijke situatie aan. 'Internationale sportorganisaties, zoals het IOC, staan graag op hun autonomie en onafhankelijkheid, onder meer om te vermijden dat men zich te veel met politiek moet bemoeien. Zie hoe het IOC zich tijdens de Winterspelen weigerde uit te spreken over de situatie van de Oeigoeren in China. Of hoe de FIFA de organisatie van het WK voetbal aan Qatar toekende, ondanks alle berichten over mensenrechtenschendingen.'Het is echter onvermijdelijk dat op een bepaald moment sport en politiek vermengd raken. Steeds meer wordt er van sportorganisaties ook een signaal verwacht inzake maatschappelijke waarden. Het is moeilijk om die maatschappelijke functie van sport nog te ontkennen.'Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben die sportorganisaties die stap nu toch gezet, richting een vorm van boycot. En zo bevestigen ze dus wél de verwevenheid van sport met politiek en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.'Om de boycotten van (Wit)-Russische teams en atleten te rechtvaardigen, verwezen sportbonden bij hun beslissing naar de resolutie van het IOC, met als doel de 'integriteit van de competities en de veiligheid van alle deelnemers te vrijwaren.' Dat is volgens Hendrickx geen toeval. 'Daarvoor hebben zij in hun reglementen bepaalde open clausules rond 'hardship'/'force majeure' (onvoorziene omstandigheden/overmacht), veiligheid en integriteit ingebouwd. Om (Wit)-Russische voetbalploegen uit te sluiten uit hun competities heeft de UEFA bijvoorbeeld de 'force majeure'-clausule ingeroepen.'Mogelijk zullen die teams dat aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS). En vragen opwerpen als: wat maakt deze oorlog, in vergelijking met andere in het verleden, anders om die clausule nu wél in te roepen? Maakt het een voetbalmatch onmogelijk? Is de overmachtsclausule wel proportioneel?'Een toepassing van die open clausules geeft de federaties echter een 'marge van appreciatie' om te bepalen wanneer ze de 'force majeure' kunnen toepassen. Al is die ruimte ook niet oneindig, en moet het CAS de proportionaliteit van de maatregelen juridisch toetsen.'Volgens Hendrickx is de overmachtsclausule om (Wit)-Russische teams te bannen uit competities hanteerbaar, maar voor atleten vindt hij dat minder vanzelfsprekend. 'De rechtvaardiging om een land en zijn (nationale) ploegen te schorsen kan je minder aanspreken voor individuen. 'Vandaar dat federaties zich beroepen op andere clausules met betrekking tot 'integrity', 'safety' en security', en ook zeggen dat de oorlog alles verandert. Dat heeft juridisch gezien echter een minder groot draagvlak. Met mogelijk meer kans voor die (Wit)-Russische atleten om dat succesvol aan te vechten bij het Internationaal Sporttribunaal. Een moeilijk debat, met veel nuances, maar ik acht dat niet uitgesloten.'Juridisch gezien is het alleszins 'veiliger' om bonafide Russische sporters verder te laten deelnemen als neutrale atleten (zoals de UCI, de FIA, de FINA en de ITF hebben beslist, nvdr). Weliswaar onder bepaalde voorwaarden, zoals het verwijderen van elke verwijzing (de vlag, het volkslied) naar de nationaliteit, en de zekerheid dat het individu geen verleden heeft als militair of banden heeft met het leger.'Volgens Hendrickx is het niettemin een positieve evolutie dat sportorganisaties het debat rond mensenrechtenschendingen niet meer negeren. 'Dat vraagt men ook van het 'gewone' bedrijfsleven. Je mag dus verwachten dat ook sportfederaties zich in de toekomst minder neutraal zullen opstellen en nog strenger zullen zijn om deze verschrikkelijke praktijken aan te pakken.'