Russische gymnasten wereldkampioen in teamcompetitie

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

De Russische mannenploeg heeft de wereldtitel in de teamcompetitie op het WK turen in Stuttgart veroverd. Ze klopten China en Japan in een spannende finale.

Rusland verloor vorig jaar nog de wereldtitel met 0,049 punt. © Belga Image