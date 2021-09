Niet het WK wielrennen in België, maar de Ryder Cup Golf is hét internationale sportevenement van deze week.

De 43e editie van de prestigieuze tweejaarlijkse landencompetitie tussen de VS en Europa had oorspronkelijk vorig jaar moeten plaatsvinden in Haven, in de Amerikaanse staat Wisconsin, zo'n 250 kilometer ten noorden van Chicago. Hoewel in de weken ervoor verschillende US PGA-golftoernooien werden georganiseerd, werd de Ryder Cup toch uitgesteld vanwege de coronapandemie. Een editie zonder toeschouwers, die meer dan in welk toernooi ook voor extra piment (en veel inkomsten) zorgen, was uitgesloten. Een jaartje opschuiven dus, waardoor de Ryder Cup voortaan weer, zoals in de 20e eeuw, in onpare jaren wordt gehouden: de volgende editie in 2023 op de Marco Simone Golf & Country Club in Rome.

...

De 43e editie van de prestigieuze tweejaarlijkse landencompetitie tussen de VS en Europa had oorspronkelijk vorig jaar moeten plaatsvinden in Haven, in de Amerikaanse staat Wisconsin, zo'n 250 kilometer ten noorden van Chicago. Hoewel in de weken ervoor verschillende US PGA-golftoernooien werden georganiseerd, werd de Ryder Cup toch uitgesteld vanwege de coronapandemie. Een editie zonder toeschouwers, die meer dan in welk toernooi ook voor extra piment (en veel inkomsten) zorgen, was uitgesloten. Een jaartje opschuiven dus, waardoor de Ryder Cup voortaan weer, zoals in de 20e eeuw, in onpare jaren wordt gehouden: de volgende editie in 2023 op de Marco Simone Golf & Country Club in Rome. Maar in 2021, van komende vrijdag tot zondag, dus op de Whistling Straights Golf Course, waar in 2004, 2010 en 2015 al het PGA Championships plaatsvond, een van de vier majortoernooien. In een fabelachtig herfstdecor, zo'n drie kilometer uitgestrekt langs het Lake Michigan. Wel verraderlijk, aangezien de vaak sterke wind vanuit het aanpalende meer een grote factor kan spelen. Een baan voor veelzijdige spelers dus die elk facet van het golf onder de knie hebben. Ze zullen worden aangemoedigd door dagelijks 40.000 à 45.000 toeschouwers, begeleid door zo'n 4000 vrijwilligers. Om hen een plaats te geven werden zo' 120.000 vierkante meter aan de tijdelijke tribunes gebouwd, en 90.000 vierkante meter tapijt gelegd. Gezien de aanhoudende hoge coronacijfers in de VS moeten alle aanwezigen een mondmasker dragen in indoorfaciliteiten. Dat wordt hen ook 'sterk aangeraden' in de open lucht, net als social distancing. Daarnaast moeten ze elke interactie vermijden met de spelers en hun caddies - geen high fives of vuistjes dus. Vaccinaties zijn niet verplicht, maar toeschouwers die in de twee weken ervoor positief hebben getest op corona moeten thuisblijven. Gezien de reisrestricties zullen er geen of nauwelijks Europese golffans aanwezig zijn, waardoor het thuisvoordeel voor Team USA nog groter wordt. Dat kan in de match play-formule (waarbij telkens twee golfers tégen elkaar spelen) een belangrijke rol spelen. Een welgekomen steun voor de Amerikanen, die in de voorbije twaalf edities negen keer verloren, onder meer in 2018 in Parijs (17,5 vs. 10,5). Niet toevallig wonnen ze driemaal wel op eigen grond: in 1999, 2008 en 2016. Deze keer is de VS favoriet, ook bij de bookmakers, met liefst negen spelers van de top elf op de World Ranking. Naast de automatische gekwalificeerde Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas en Patrick Cantlay (op basis van hun resultaten sinds 2019) selecteerde teamkapitein Steve Stricker olympisch kampioen Xander Schauffele, Jordan Spieth, Daniel Berger, Harris English, Tony Finau en Scottie Scheffler. De meest opmerkelijke afwezige is Patrick Reed, bijgenaamd 'Captain America', omdat hij in de laatste twee edities van de Ryder Cup slechts één wedstrijd verloor. Hij is momenteel verzwakt door een dubbele longontsteking. Een andere afwezige is Tiger Woods, die revalideert van een auto-ongeluk. Stricker rekende op Woods om er als niet-spelende vicekapitein bij te zijn. De Europese teamkapitein, Padraig Harrington, gaf zijn drie wildcards aan de Spanjaard Sergio García, de Ier Shane Lowry en de Engelsman Ian Poulter. Ze voegen zich bij de Oostenrijker Bernd Wiesberger, de Engelsen Tyrrell Hatton, Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Lee Westwood en Tommy Fleetwood, de Noord-Ier Rory McIlroy, de Noor Viktor Hovland en de Spanjaard John Rahm, het nummer één van de wereld, maar wel de enige Europeaan in de top twaalf.