Sandrine Tas is donderdag op de 28e plaats van de 30 geëindigd op de 1.000 meter schaatsen op de olympische ijsbaan in Peking. Het goud ging naar de Japanse Miho Takagi die een nieuw olympisch record schaatste (1:13.19).

De West-Vlaamse topskeeleraarster won haar rit op de 1.000 meter. Ze kwam aan de start tegen de Zuid-Koreaanse Park Jiwoo, in de eerste rit in de National Speed Skating Oval. Tas zette een tijd neer van 1:18.79 (+5.60), goed voor de 28e plaats in de eindstand. De Zuid-Koreaanse schaatste de 1.000 meter in een tijd van 1:19.39 (+6.20), die daarmee als 30e eindigde.

De Belgische schaatsster houdt in de eindstand de Roemeense Mihaela Hoggas en Park Jiwoo achter zich.

De Japanse Takagi schaatste met een olympisch record in de 13e rit naar het goud. Het zilver ging naar de Nederlandse Jutta Leerdam (+0.64), het brons naar de Amerikaanse Brittany Bowe (+1.42).

Takagi haalde eerder deze spelen al drie keer zilver: op de 500 meter, de 1.500 meter en bij de ploegenachtervolging. Voor Tas was de 1.000 meter haar derde olympische start. Op de 500 meter eindigde ze als 28e, op de 1.500 meter werd ze 29e. Ze schaatst nog de massastart (19/02) in Peking.

