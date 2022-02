Schaatsster Sandrine Tas heeft zich zaterdag op de Olympische Winterspelen in Peking niet kunnen plaatsen voor de finale van de massastart.

Tas eindigde in de National Speed Skating Oval in de tweede van twee halve finales na zestien rondjes als twaalfde. De acht beste schaatssters in elke halve finale grepen een ticket voor de finale, die later zaterdag (10 uur Belgische tijd) volgt.

Tas reed aanvankelijk een anonieme race achteraan het peloton, maar zette in het slot aan, ook omdat enkele concurrentes letterlijk wegvielen. Onze landgenote eindigde uiteindelijk als twaalfde, aangezien ze onderweg geen punten sprokkelde in de tussensprints. De Japanse titelverdedigster Nana Takagi ging in het slot onderuit en kon zich niet plaatsen voor de finale.

De 26-jarige Tas, voor wie deelname aan de Winterspelen het hoofddoel vormde, moest zich eerder in Peking met kelderplaatsen tevreden stellen op de 500 meter (28e), 1.000 meter (28e) en 1.500 meter (29e). De massastart was haar laatste nummer.

