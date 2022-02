Schaatsster Ireen Wüst is weer een record rijker. De 35-jarige Nederlandse, de meest succesvolle olympiër ooit bij TeamNL, veroverde ook op haar vijfde Olympische Spelen een gouden medaille. Dat lukte nog nooit een wintersporter.

Wüst pakte bij haar olympische debuut op de Spelen van 2006 in Turijn goud op de 3.000 meter. Vier jaar later in Vancouver werd ze olympisch kampioene op de 1.500 meter, in Sotsji 2014 won ze de 3.000 meter en ploegenachtervolging. Op haar vierde Spelen, in 2018 in Pyeongchang, was Wüst weer de beste op de 1.500 meter en ze prolongeerde haar titel maandag in Peking. Daarnaast heeft ze ook nog vijf zilveren en een bronzen medaille veroverd op de Spelen.

Met een totaal van twaalf olympische medailles staat Wüst internationaal gezien in een select rijtje. Alleen langlaufster Marit Bjørgen (vijftien medailles, waarvan acht keer goud) en biatleet Ole Einar Bjørndalen (dertien medailles, acht goud) uit Noorwegen waren nog succesvoller op de Winterspelen. Wüst evenaarde het aantal van langlaufer Bjørn Daehlie, van wiens twaalf medailles er acht goud van kleur waren.

'Ik zit behoorlijk vol emotie. Ik heb het idee dat ik in een droom zit. In een soort fantastische film', reageerde ze. 'Gaandeweg heb ik behoorlijk veel interviews en vragen gehad en dan daalt het zo langzaamaan in wat ik eigenlijk gedaan heb. Dat is best wel uniek.'

De Duitse schaatsster Claudia Pechstein pakte ook op vijf Spelen een medaille (in 1992, 1994, 1998, 2002 en 2006), maar in 1992 zat daar geen goud bij. Pechstein, in Peking bezig aan haar achtste Spelen, won vijf keer goud, twee keer zilver en twee keer brons.

