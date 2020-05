Online schaken is dezer dagen in opgang. De beste grootmeesters ter wereld zijn te volgen tijdens internettoernooien. Maar voor het 'klassieke' schaak nemen de spelers nog altijd liefst aan een echt bord plaats.

We zagen de voorbije weken wielrenners die op hun hometrainer tegen elkaar koersten en zelfs voetballers die achter een virtueel formule 1-stuur kropen, maar het blijft allemaal iets kunstmatigs hebben.

Er is evenwel een sport die zich uitstekend leent tot onlinespelen, die zelfs een erg grote community van internetspelers heeft, en dat is schaken. Zij het dan wel schaken met beperkte bedenktijd (rapid met ca. 20 minuten per speler of blitz met ca. 5 minuten per speler). Want 'klassiek' schaak, met een bedenktijd van twee uur en meer per speler, is erg gevoelig voor sjoemelaars die een schaakprogramma gebruiken.

Nu schakers tijdelijk niet meer fysiek tegenover elkaar mogen zitten, werden er in een recordtijd nieuwe online-initiatieven uit de grond gestampt.

De wereldtoppers laten zich daarbij niet onbetuigd. Niemand minder dan wereldkampioen Magnus Carlsen organiseerde een toernooi met acht van de sterkste grootmeesters ter wereld. Die zogenaamde Magnus Carlsen Invitational vond plaats van 18 april tot 3 mei en werd gewonnen door ... de wereldkampioen zelf. Noblesse oblige.

Toernooi met wereldtoppers

Een ander toernooi met wereldtoppers gaat vandaag, 5 mei, van start. Het is een landentoernooi met ploegen van zes spelers. De deelnemende landen zijn Rusland, China, de Verenigde Staten en India, en daarnaast is er ook nog een team Europa en een team uit 'de rest van de wereld'. De bijna volledige top tien bij de mannen én bij de vrouwen neemt eraan deel.

De rapidpartijen zijn met live commentaar te volgen op Chess24.com en Chess.com/TV. Het toernooi eindigt op 10 mei en dagelijks is er een ronde om 15 uur en om 16.45 uur.

Een aardigheid van dat onlineschaken is dat alle spelers te bekijken zijn via een webcam en aangezien ze niet tegenover een tegenstanders zitten, zijn ze veel meer geneigd om hun opwinding, vreugde en ontgoocheling te tonen in weidse gebaren en gelaatsuitdrukkingen die boekdelen spreken. Een feest voor de liefhebbers, en niet alleen voor hen.

Sterk spel na toiletbezoek

Die rapid- en blitztoernooien met de wereldtoppers mogen dan de meeste aandacht trekken, een erg bijzonder toernooi vond een echelon lager plaats. Het Open van Sitges, een stadje ten zuiden van Barcelona, dat traditioneel in december plaatsvindt, kreeg van 19 tot 27 april een volledige onlineversie. Het was het eerste online open toernooi in de geschiedenis dat met een klassieke bedenktijd werd afgewerkt. Het toernooi werd gewonnen door de Egyptische grootmeester Ahmed Ahly.

Om vals spelen zoveel mogelijk te vermijden moesten alle deelnemers inloggen via zoom. Daar werd hun gedrag in de gaten gehouden door de arbiters. Verdacht sterk spel na een toiletbezoek kon bijvoorbeeld leiden tot een klacht.

Per ronde vielen er een handvol klachten te noteren (doorgaans onterecht), terwijl er telkens toch meer dan 150 partijen tegelijk aan de gang waren. Het toernooi kende ook enkele problemen met de server, maar al bij al was het een geslaagd experiment, al kijken schakers wereldwijd uit naar het moment dat ze weer gewoon hun houten stukken op een echt bord kunnen verplaatsen.

