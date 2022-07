De Deense wereldkampioen schaken zal zijn titel niet verdedigen in 2023. Dat kondigde hij aan in een podcast met zijn sponsor Unibet. Carlsen is naar eigen zeggen niet meer gemotiveerd om de titelmatch te spelen.

Vlak nadat hij zijn wereldtitel succesvol verlengde tegen Jan Nepomnjasjtsjii eind vorig jaar, liet Carlsen verstaan dat hij die misschien niet meer zou verlengen. Enkel als Alireza Firouzja zijn tegenstander zou zijn, wilde hij zich nog eens klaarstomen. Dat komt omdat hij in Firouzja de enige opponent zag die het hem door zijn manier van spelen moeilijk zou kunnen maken. Dat zal er niet van komen en dus kondigde Carlsen vandaag definitief aan dat hij zijn titel uit handen geeft.

In een podcast geeft hij daar de volgende uitleg voor: "Ik ben niet gemotiveerd om nog een keer mijn titel te verdedigen. Ik heb er niet veel bij te winnen. Ook al zou de wedstrijd om historische redenen interessant kunnen zijn, toch heb ik er gewoon geen zin in."

Het FIDE-kandidatentoernooi

Om te beslissen wie de wereldkampioen mag bekampen wordt er een kandidatentoernooi gespeeld. Daarin namen enkele van de beste schaakspelers het tegen elkaar op onder wie Ding Liren, Hikaru Nakamura, de vorige winnaar Nepomnjasjtsjii en Firouzja.

In dat toernooi bleek al snel dat Firouzja het niet zou halen. De Fransman eindigde uiteindelijk op een zesde plaats van acht deelnemers. Nakamura, die een enorme fanbase heeft door zijn wedstrijden te livestreamen op Twitch, speelde enkele sterke partijen maar kon uiteindelijk ook niet doen wat hem verwacht werd.

Wie wel op de afspraak was, was Nepomnjasjtsjii. Hij won vijf partijen en speelde er negen gelijk. Hij nam de overwinning mee naar huis en mocht het dus opnemen tegen Carlsen. Ding Liren eindigde op de tweede plaats.

Een nieuwe kampioen

Die tweede plaats blijkt nu plots heel waardevol voor Liren. Aangezien Carlsen afzegt, mag de Chinees zijn opwachting maken op het wereldkampioenschap. In 2023 krijgen we dus sowieso een nieuwe kampioen: Ding Liren of Jan Nepomnjasjtsjii.

Door Siemen Caveye

