De Zuid-Afrikaanse ref Jaco Peyper verlaat WK rugby nadat hij op de foto ging met supporters van Wales. In de kwartfinale floot hij nog de door Wales gewonnen kwartfinale tegen Frankrijk.

Hét sleutelmoment in de kwartfinale tussen Wales en Frankrijk was de elleboogstoot van de Franse Sebastien Vahaamahina aan Aaron Wainwright. In een op het eerste gezicht normaal gevecht om de bal, deelde Vahaamahina een elleboogstoot van jewelste uit en kreeg daarvoor een rode kaart. Wales stond op dat moment nog 10-19 achter, maar wist die achterstand nog om te buigen in een 20-19 overwinning.

Na de wedstrijd kwam de Zuid-Afrikaanse scheidsrechter Jaco Peyper enkele Welshe supporters tegen en ging daarmee op de foto ... in elleboogstootpose. Een duidelijkere verwijzing naar de wedstrijd is er haast niet. Daarom moet Peyper nu niet meer hopen op een nominatie voor de halve finales.

'Peyper erkent dat een foto van hem met fans van Wales, die op sociale media verscheen na de kwartfinale van Wales tegen Frankrijk, ongepast was en hij verontschuldigt zich', zegt de wereldrugbybond. Het was anders ook maar de vraag of hij in actie zou komen. Zuid-Afrika is namelijk een van de halvefinalisten.