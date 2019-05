Sebastian Vettel wilde met een vijfde wereldtitel zijn carrière bekronen. Maar de Duitser merkt dat de kloof tussen Ferrari en Mercedes allerminst is gedicht.

Zijn humeur lijdt er voorlopig niet onder. Sebastian Vettel was met veel ambitie aan het formule 1-seizoen begonnen. Hij wilde met Ferrari de hegemonie van Mercedes doorbreken en de Italiaanse stal nog eens aan een wereldtitel helpen. Maar Vettel (31) moet constateren dat de auto van de concurrent efficiënter is en foutloos over de verschillende omlopen glijdt.

...