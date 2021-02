Seiko Hashimoto is donderdag aangesteld als nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio.

Ze volgt in die functie Yoshiro Mori op. Die moest vorige week vrijdag opstappen nadat hij een aantal vrouwonvriendelijke uitspraken had gedaan.

De 56-jarige Hashimoto was de Japanse minister voor Olympische en Paralympische Spelen. Ze is een voormalig topschaatsster die op de Spelen van 1992 in Albertville brons veroverde op de 1.500 meter.

'Ik ga geen enkele inspanning uit de weg om van de Spelen in Tokio een succes te maken', vertelde ze bij haar aanstelling. Kort daarvoor had Hashimoto haar ontslag als regeringslid aangeboden bij eerste minister Yoshihide Suga.

De Olympische Spelen werden vorig jaar met twaalf maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis en beginnen op 23 juli.

