Komend weekend (24 mei) beginnen de play-offs in de Belgische basketbalcompetitie. Met Basic-Fit Brussels als uitdager voor titelfavorieten Antwerp en Oostende. Architect van de steile opgang van de Brusselaars is Serge Crevecoeur, een bijzondere coach.

De man om wie zowat alles draait bij Basic-Fit Brussels is ontegensprekelijk Serge Crevecoeur (47). Hij loodste de club van derde klasse naar eerste en bereikte daarin twee jaar geleden zelfs de finale van de play-offs tegen Oostende. Toen hij voor het seizoen 2017/18 een uitdaging aanging bij de Franse topclub Pau-Orthez, was dat meteen voelbaar bij Brussels: het kende een teleurstellend seizoen. Omdat ook het avontuur van Crevecoeur in Frankrijk niet liep zoals voorzien ('Ik heb vrijheid nodig om mijn eigen structuur neer te zetten, dat lag daar moeilijk', aldus de Brusselaar) tekende hij voor dit seizoen weer present, en kijk... Basic-Fit Brussels lééft weer!

Crevecoeur is echter zoveel meer dan een coach: hij doet de rekrutering, brengt sponsors aan, organiseert evenementen, geeft lezingen, zet de structuur uit van de club, zorgt voor diëtisten en professionals op elk vlak. 'Een unieke man', zeggen zowat alle mensen die met hem samenwerkten. Wat het nog opvallender maakt: Crevecoeur gaf er een lucratieve en succesvolle job in de financiële sector voor op. Net zoals Maurizio Sarri dat deed. Van bankdirecteur werd de Italiaan een van de meest gerespecteerde coaches in het moderne voetbal. Ook Crevecoeur gooide zijn leven overhoop: 'Ik was die wereld en dat leven beu: het constante reizen - ik woonde in Londen maar reisde naar Azië, het Midden-Oosten of de VS - en de stress. Ik was al sinds 2008 coach bij Excelsior Brussels, vanaf 2010 zette ik alles op het basketbal en begonnen we met dit nieuwe project. Stap per stap. We hebben ons nooit in de schulden gestoken en ik heb zelf ook geen centen geïnvesteerd, maar ik haalde wel sponsors. Ondertussen zijn we toch een stabiele eersteklasser.'

Door constant wedstrijden te bekijken, met spelers, collega's en experten in discussie te treden, schoolde hij zich bij. Tot de topcoach die hij nu is. 'Een goeie mix van peoplemanager en tacticus', vertelt Domien Loubry, die al vijf jaar met hem werkt. 'Hij gelooft heel erg in de individuele aanpak: sommige spelers hebben een harde hand nodig, anderen wat meer positieve feedback. Daar is hij sterk in. Tactisch vertrekt hij vanuit het defensieve, offensief krijgen we meer vrijheid. Met de anciens in de ploeg - Guy Muya, Alex Lichodzijewski en ikzelf - bestaat er een wisselwerking. Ik ben er redelijk zeker van dat hij in die eerste jaren op het hoogste niveau ook van ons dingen opgestoken heeft, aangezien hij op dat vlak geen ervaring had als speler. En omgekeerd is het voor ons een aangenaam gevoel om zo veel betrokken te worden in het proces.'

'Als je Serge Crevecoeur in één woord moet omschrijven, komt ambitie als eerste in mij op', besluit de spelverdeler van Brussels. Iets wat de coach zelf beaamt. Zijn motto: 'Morgen wil ik beter zijn dan vandaag, dat is haast een obsessie. Hetzelfde wil ik voor mijn spelers en mijn club.'