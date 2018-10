Sergio Ramos agressief op training tegen ploegmaat

Bij Real Madrid gaat het van kwaad naar erger. De ploeg van Rode Duivel Thibaut Courtois is pas zevende in de Spaanse competitie. En dat leidt tot frustratie. Dit zijn bizarre beelden van op de training van gisteren. Sergio Ramos, de aanvoerder van Real, trapt twee keer een bal keihard weg in de richting van Sergio Reguilon, een jonge ploegmaat van 21. Ramos kon het blijkbaar niet verdragen dat die Reguilon wat te hard met hem in duel was gegaan.