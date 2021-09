Sifan Hassan, die drie medailles in de wacht sleepte op de Olympische Spelen in Tokio, zal vrijdag ook aan de start komen op de 45e Memorial Van Damme. Oorspronkelijk zou het wereldrecord op de 10.000 meter aanvallen, maar in plaats daarvan zal de Nederlandse aan de start verschijnen van de mijl (1.609,34 m).

Op de Spelen in Tokio mikte de Nederlandse op goud in het drieluik 1.500 m, 5.000 m en 10.000 m. Hassan kaapte uiteindelijk dubbel goud weg op de 5 en 10 kilometer, maar moest genoegen nemen met de bronzen plak op de 1.500 meter.

'In het begin besefte ik nog niet echt dat ik drie olympische medailles had gewonnen', bekende de Nederlandse donderdag op een persconferentie. 'Ik was zeer tevreden dat ik erin was geslaagd om een medaille weg te kapen in alle drie de wedstrijden. De Olympische Spelen waren zowel op fysiek als op mentaal vlak uitputtend, maar ik heb de afgelopen dagen goed getraind en voel me terug goed.'

In Brussel had Hassan oorspronkelijk het voornemen om een wereldrecordpoging op de 10.000 meter te ondernemen. Doordat ze zich te vermoeid voelde, werd de wedstrijd uiteindelijk geannuleerd. In de plaats komt Hassan aan de start op de mijl, waar ze met 4:12.33 wereldrecordhouder is.

'De mijl is een wedstrijd die ik altijd leuk heb gevonden. Mijn trainingen zijn de afgelopen dagen vlot verlopen en ik zal mijn uiterste best doen. Ik ben ook blij om terug met publiek te kunnen lopen. De ambiance op de Memorial Van Damme heeft me altijd al aangesproken. Het zal deugd doen aangezien we de afgelopen maanden nog niet vaak de kans hebben gehad om met publiek te lopen.'

