Turnster Simone Biles heeft spijt van haar deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De viervoudig olympisch kampioene van Rio 2016 had beter niet kunnen meedoen, zegt de 24-jarige Amerikaanse in een interview in New York Magazine.

'Als je kijkt naar alles wat ik de afgelopen zeven jaar heb doorgemaakt, had ik nooit meer in het olympisch team moeten komen', aldus Biles, die in Tokio voor zes gouden medailles ging, maar in de Japanse hoofdstad vanwege mentale problemen de meeste wedstrijden oversloeg.

'Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen, toen het in de media twee jaar lang over Larry Nassar ging. Het was te veel. Maar ik was niet van plan om me door hem iets te laten afpakken waarvoor ik sinds mijn zesde heb gewerkt. Ik wilde hem dat plezier niet van me af laten nemen. Dus ik zette door zolang mijn geest en lichaam dat toestonden.'

Biles onthulde begin 2018 dat ook zij is misbruikt door Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van honderden turnsters.

De negentienvoudig wereldkampioene nam een lange pauze, maar pakte in de aanloop naar de Spelen van Tokio haar turncarrière weer op. Biles ging naar de Japanse hoofdstad met als doel om zes keer goud te pakken, maar ze trok zich al tijdens het eerste medaille-onderdeel (de landenwedstrijd) terug. Het Amerikaanse turnfenomeen bekende mentale problemen te hebben. Zo had ze last van zogenoemde 'twisties', een situatie waarbij een turnster tijdens een moeilijke sprong de coördinatie plotseling verliest.

Biles, die als lid van de Amerikaanse ploeg wel zilver kreeg na de landenfinale, liet vrijwel al haar individuele finales schieten. Ze kwam alleen in actie op balk, waarop ze brons pakte. 'Na aankomst in Tokio werd ik steeds nerveuzer. We hadden heel goed getraind, maar ik voelde niet het zelfvertrouwen dat daarbij paste. Fysiek was ik er niet klaar voor. We probeerden van alles, maar mijn lichaam zei: Simone, rustig, ga zitten, dit gaan we niet doen. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt', aldus Biles in New York Magazine. 'Mensen vragen me nu: als je het over zou mogen doen, zou je dat dan doen? Maar nee, dat wil ik niet, want alles gebeurt met een reden. Ik heb veel over mezelf geleerd: moed, veerkracht, hoe ik "nee" moet zeggen en voor mezelf op moet komen.'

