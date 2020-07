De beste turnster aller tijden vertelt in het maandblad Vogue over de gevolgen van het seksueel misbruik door teamarts Larry Nassar. 'Ik sliep vaak omdat dat voor mij het dichtst bij de dood was.'

Simone Biles is een uitzonderlijke atlete. Op de Spelen van Rio 2016 won de Amerikaanse maar liefst vier gouden medailles en één bronzen. Als meest gelauwerde Amerikaanse gymnaste aller tijden wordt ze vaak op gelijke hoogte gezet met Usain Bolt, Michael Phelps, Tiger Woods of Serena Williams. Daarover zei ze ooit: 'Ik ben niet de volgende Usain Bolt of Michael Phelps. Ik ben de eerste Simone Biles.'

Maar sinds het schandaal rond Larry Nassar, de Amerikaanse teamarts van de Amerikaanse turnbond USA Gymnastics die jarenlang honderden turnsters seksueel misbruikte, losbarstte, is er ook voor Simone Biles iets veranderd.

In een openhartig interview met het Amerikaanse maandblad Vogue zei de nu 23-jarige turnster dat ze eerst zelf niet geloofde dat ze misbruikt was. 'Ik voelde dat ik het wist, maar ik wilde niet aan mezelf toegeven dat het gebeurd was. Omdat het voor mij voelde alsof Amerika wilde dat ik perfect moest zijn. Elke keer als een Amerikaanse een olympische medaille wint, wordt ze zo'n beetje Amerika's lieveling', zegt ze in Vogue.

'En dan wordt de vraag: hoe kan nu zoiets gebeuren met Amerika's sweetheart? Zo voelde ik mij, alsof ik mensen hiermee teleur zou stellen.'

Donkere periode

Biles spreekt niet vaak over Nassars misbruik. Als ze het wél doet, dan wijst ze met een beschuldigende vinger naar USA Gymnastics (de Amerikaanse turnbond), het Amerikaanse Olympisch en Paralympisch Comité en de FBI.

De Amerikaanse federale politiedienst wachtte een jaar om een rapport te onderzoeken van USA Gymnastics waarin stond dat Nassar turnsters misbruikte. De turnbond en het olympisch comité zwegen intussen ook in alle talen. Netflix bracht onlangs een aangrijpende documentaire uit over het schandaal: Athlete A.

Het misbruik van Nassar werd aan het licht gebracht in september 2016, in een verhaal in de krant The Indianapolis Star. Intussen kwamen al meer dan 350 vrouwen naar voren met getuigenissen over wat Nassar deed met hen onder het mom van een medische behandeling. De teamdokter werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Toen het nieuws over Nassar bekend raakte, weigerde Simone Biles er met haar familie over te spreken, zegt haar moeder Nellie in Vogue. 'Ik vroeg het haar verschillende keren. Haar reactie was verschrikkelijk. Schreeuwen en weglopen, zonder erover te willen praten.'

Toen Simone in de zomer van 2017 het ouderlijke huis verliet om op zichzelf te gaan wonen, zegt Biles dat ze zich 'erg depressief' voelde. 'Op een bepaald moment sliep ik zo vaak omdat dat voor mij het dichtst bij de dood was zonder mezelf pijn te doen. Het was een vlucht voor al mijn gedachten, voor de wereld, voor waar ik mee moest omgaan. Het was echt een donkere periode', zegt ze.

Gewicht op de borst

In januari 2018 kwam Simone Biles met haar verhaal naar buiten, nadat haar collega-turnster Maggie Nichols onthulde dat zij de eerste atlete was die het misbruik had gerapporteerd aan de Amerikaanse turnbond.

'Voor mij was het een gewicht dat op mijn borst drukte', zegt Biles. 'Ik dacht dat het een opluchting voor me zou zijn als ik het kon delen met mensen. En ik wist dat ik door mijn verhaal te vertellen andere slachtoffers ertoe zou kunnen bewegen om ook naar voren te komen.'

Maar het eist allemaal zijn tol. Toen bekend werd dat de Olympische Spelen in Tokio werden uitgesteld tot 2021 vanwege het coronavirus, zei Biles dat een van haar eerste gedachten was dat dat betekende dat ze het nog een jaar moest uithouden bij USA Gymnastics. 'Ik weet niet of ik dat aankan', zei ze aan Vogue.

Intussen is ze wel terug beginnen te trainen.

Lees ook: Kijktip: documentaire over seksueel roofdier Larry Nassar

Bekijk hieronder de trailer van Athlete A.

Simone Biles is een uitzonderlijke atlete. Op de Spelen van Rio 2016 won de Amerikaanse maar liefst vier gouden medailles en één bronzen. Als meest gelauwerde Amerikaanse gymnaste aller tijden wordt ze vaak op gelijke hoogte gezet met Usain Bolt, Michael Phelps, Tiger Woods of Serena Williams. Daarover zei ze ooit: 'Ik ben niet de volgende Usain Bolt of Michael Phelps. Ik ben de eerste Simone Biles.'Maar sinds het schandaal rond Larry Nassar, de Amerikaanse teamarts van de Amerikaanse turnbond USA Gymnastics die jarenlang honderden turnsters seksueel misbruikte, losbarstte, is er ook voor Simone Biles iets veranderd. In een openhartig interview met het Amerikaanse maandblad Vogue zei de nu 23-jarige turnster dat ze eerst zelf niet geloofde dat ze misbruikt was. 'Ik voelde dat ik het wist, maar ik wilde niet aan mezelf toegeven dat het gebeurd was. Omdat het voor mij voelde alsof Amerika wilde dat ik perfect moest zijn. Elke keer als een Amerikaanse een olympische medaille wint, wordt ze zo'n beetje Amerika's lieveling', zegt ze in Vogue.'En dan wordt de vraag: hoe kan nu zoiets gebeuren met Amerika's sweetheart? Zo voelde ik mij, alsof ik mensen hiermee teleur zou stellen.'Biles spreekt niet vaak over Nassars misbruik. Als ze het wél doet, dan wijst ze met een beschuldigende vinger naar USA Gymnastics (de Amerikaanse turnbond), het Amerikaanse Olympisch en Paralympisch Comité en de FBI. De Amerikaanse federale politiedienst wachtte een jaar om een rapport te onderzoeken van USA Gymnastics waarin stond dat Nassar turnsters misbruikte. De turnbond en het olympisch comité zwegen intussen ook in alle talen. Netflix bracht onlangs een aangrijpende documentaire uit over het schandaal: Athlete A. Het misbruik van Nassar werd aan het licht gebracht in september 2016, in een verhaal in de krant The Indianapolis Star. Intussen kwamen al meer dan 350 vrouwen naar voren met getuigenissen over wat Nassar deed met hen onder het mom van een medische behandeling. De teamdokter werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Toen het nieuws over Nassar bekend raakte, weigerde Simone Biles er met haar familie over te spreken, zegt haar moeder Nellie in Vogue. 'Ik vroeg het haar verschillende keren. Haar reactie was verschrikkelijk. Schreeuwen en weglopen, zonder erover te willen praten.'Toen Simone in de zomer van 2017 het ouderlijke huis verliet om op zichzelf te gaan wonen, zegt Biles dat ze zich 'erg depressief' voelde. 'Op een bepaald moment sliep ik zo vaak omdat dat voor mij het dichtst bij de dood was zonder mezelf pijn te doen. Het was een vlucht voor al mijn gedachten, voor de wereld, voor waar ik mee moest omgaan. Het was echt een donkere periode', zegt ze. In januari 2018 kwam Simone Biles met haar verhaal naar buiten, nadat haar collega-turnster Maggie Nichols onthulde dat zij de eerste atlete was die het misbruik had gerapporteerd aan de Amerikaanse turnbond. 'Voor mij was het een gewicht dat op mijn borst drukte', zegt Biles. 'Ik dacht dat het een opluchting voor me zou zijn als ik het kon delen met mensen. En ik wist dat ik door mijn verhaal te vertellen andere slachtoffers ertoe zou kunnen bewegen om ook naar voren te komen.'Maar het eist allemaal zijn tol. Toen bekend werd dat de Olympische Spelen in Tokio werden uitgesteld tot 2021 vanwege het coronavirus, zei Biles dat een van haar eerste gedachten was dat dat betekende dat ze het nog een jaar moest uithouden bij USA Gymnastics. 'Ik weet niet of ik dat aankan', zei ze aan Vogue. Intussen is ze wel terug beginnen te trainen.Bekijk hieronder de trailer van Athlete A.