Kim Meylemans staat vrijdag op de elfde plaats in de olympische skeletoncompetitie na afloop van de eerste twee runs in het Yanqing National Sliding Centre. De Australische Jaclyn Narracott voert de stand halfweg de competitie aan.

De 25-jarige Meylemans werd zesde in de eerste run en twaalfde in de tweede, op 0.73 van de Duitse Hannah Neise. In de tussenstand heeft de Belgische met Duitse roots 0.93 achterstand op Narracott. De Australische, tweede en derde in de runs, leidt met een tijd van 2:04.34 voor Neise (tweede op 0.21) en een andere Duitse Tina Hermann (derde op 0.23).

Meylemans was in oktober de snelste in de tweede run van het testevent op de olympische baan. Ze mikt in China op een olympisch diploma (top acht), nadat ze vier jaar geleden veertiende werd op de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Meylemans kende heel wat tegenslag in aanloop naar deze olympische competitie. Na haar isolatieperiode vanwege een positieve coronatest, liep ze woensdag een scheurtje op in de hamstring. 'Het zijn nog niet echt mijn Spelen geweest. Ik heb al veel tegenslag gehad, maar ik blijf ervoor gaan', reageerde ze niettemin. De laatste twee runs staan morgen/zaterdag op het programma.

