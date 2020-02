Een film, een boek, een cosmetica- en kledinglijn, een productiebedrijfje én een huwelijk. Veel tijd om stil te zitten heeft skilegende Lindsey Vonn (35) niet.

Ze straalde op de première van Lindsey Vonn: The Final Season, de documentaire van HBO die stopte aan de grote momenten in de carrière van de Amerikaanse skiester, bijna twee decennia een icoon in haar sport. En sinds haar afscheid in februari 2019 heeft de viervoudig olympisch kampioene grote plannen. Ze gaat trouwen, dat in de eerste plaats, met Pernell-Karl Sylvester Subban, de Canadese ijshockeyer van de New Jersey Devils die ze op kerstmis zélf ten huwelijk vroeg. 'Niet alleen vrouwen krijgen een verlovingsring', grapte ze op Twitter. In maart komt haar biografie ( Rise: My Story) uit en in samenwerking met Head Sportswear lanceerde ze onlangs ook haar eigen wintersportcollectie Legacy Line. Vonn en het Amerikaans-Nederlandse sportmerk werken al samen sinds 2009, maar ook de volgende jaren zal ze geregeld aan de tekentafels van het ontwerpdepartement staan. 'Door de manier waarop ze met tegenslagen is omgegaan, is ze altijd een waardige ambassadeur voor ons geweest, maar ze is ook modebewust en zal ons helpen om een volledig nieuwe look - een mix van retro en elegantie - te creëren', zei CEO Johan Eliasch, die met Head opnieuw toonaangevend wil worden in de markt van skimateriaal. De naam van haar cosmeticacollectie 'voor de actieve vrouw' wordt nog angstvallig geheim gehouden, maar ten laatste in de vroege lente gaat ze ook daarmee op promotietournee. Lippenbalsem, eyeliner, parfum, dag- en nachtcrème: opnieuw een logische stap, vindt ze zelf. 'Ik ging nooit buiten zonder make-up. Zelfs in de gymzaal of de wedstrijden moest ik 'iets' op hebben', vertelde Vonn, die ook in de entertainmentindustrie grote plannen heeft en met haar productiebedrijf Après Productions zal inzetten op inspirerende menselijke verhalen uit de sport- en skiwereld. Zoals het hare dat was.