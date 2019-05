Enkele mensen die in hun jeugd misbruikt zijn in een sportcontext, willen mee bouwen aan een veiliger klimaat voor de sportende kinderen van vandaag.

Vorige week is Voices in Sport voorgesteld, een vzw die werd opgericht door één man en drie vrouwen die als kind misbruikt zijn in een sportclub. Allemaal deelden ze hun verhaal in 2017 en 2018 met Tine Vertommen, een criminologe verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Thomas More hogeschool. Vertommen verzamelde getuigenissen voor het onderzoeksproject Voice, dat in verschillende landen liep en slachtoffers van seksueel misbruik in de sport een stem wilde geven.

...