Snowboardster Loranne Smans (24) zal tot haar grote woede niet aantreden op de komende Olympische Winterspelen (4-20 februari). Sneeuwsport Vlaanderen heeft voor de 17-jarige Evy Poppe gekozen om België te vertegenwoordigen in Peking. 'Dit is vernederend', zo zegt Smans op Instagram.

Normaal gezien zal België slechts één snowboarder afvaardigen naar Peking. Volgens Smans wordt dat Evy Poppe, en dat vindt ze niet eerlijk. Poppe was op de Olympische Jeugdspelen van 2020 de beste op de slopestyle, vorig jaar behaalde ze op het WK voor junioren goud in de slopestyle en brons op de Big Air.

'Ik ben op de olympische ranking op de 13e plaats geëindigd', vertelt Smans. 'Daar ben ik erg trots op. De top 30 van die lijst plaatst zich voor de Spelen. Maar zaterdag ben ik door mijn federatie op de hoogte gesteld dat ze het andere Belgische meisje, 36e op de ranking, willen sturen op basis van 'nationale criteria"', doelt Smans op Evy Poppe.

'Om je een idee te geven: zij plaatst zich dus voor de Spelen met twee European Cup-wedstrijden, waar slechts twee riders van de top 30 aantraden. Ze werd 7e op 15 en 4e op 12 deelneemsters. Dat terwijl ik twee keer vierde werd op een wereldbekerwedstrijd en op de negende plaats eindigde op het WK, waar bijna het hele olympische deelnemersveld aanwezig was. Oneerlijk? onwerkelijk? Dat is mijn gevoel hierover.

'Een belangrijke kanttekening: die "nationale criteria" en meer specifiek de aanpassingen zijn nooit duidelijk gecommuniceerd naar de atleten', aldus Poppe. 'Ongeloof heerst. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt, want het slaat gewoon nergens op. Ik ben diepbedroefd, kapot en woedend.'

'In 2018 stuurde België drie snowboarders naar de Olympische Spelen. Dat hadden er vier kunnen zijn als ik enkele maanden voordien niet mijn voorste kruisband had gescheurd. In 2022 ben ik de énige Belgische snowboarder die België een plek in de top 30 bezorgde. Dit na al mijn harde werk, maar ik mag mijn droom niet waarmaken. Van drie snowboarders naar één, en niet diegene sturen die zichzelf én België heeft gekwalificeerd. DIT IS VERNEDEREND.'

Lees verder onder de Instagrampost

Smans heeft geen vertrouwen meer in de federatie, stelt ze. 'Het systeem is fundamenteel fout, als zoiets kan gebeuren. Ze hebben mijn droom (en mijn mentale gezondheid) kapotgemaakt, een droom waar ik de voorbij acht (en zelfs meer) jaar voor gewerkt heb. Ze zouden me allemaal moeten bedanken. Want zonder mij zou er zelfs helemaal geen snowboarder in Peking zijn. Ik hoop dat ze daaraan denken wanneer ze het vliegtuig opstappen richting China.'

'Ik weet dat topsport keihard is. Maar het is alleen hard voor de atleet. Want uiteindelijk vliegt de federatie naar China met een ticket waarvoor ik, Loranne Smans, gezorgd heb.'

Vrijdagnamiddag maakt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zijn volledige selectie bekend voor Peking 2022.

