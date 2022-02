Skeletoni Kim Meylemans is opnieuw in quarantaine geplaatst maar ze zal wel kunnen trainen. Dat laat ze woensdag weten in een emotioneel bericht op haar sociale media.

Meylemans kreeg eerder op de dag het verlossende nieuws dat ze haar quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met het BOIC ging ze ervan uit dat ze zou terugkeren naar de olympische cluster in Yangqing, maar dat bleek niet het geval.

Meylemans is opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie waar ze gedurende zeven dagen twee keer per dag een PCR-test moet afleggen. Ze mag wel trainen maar geen contact hebben met anderen.

In een video op Instagram legt Meylemans, in tranen, uit wat er gebeurd is. "Sommigen onder jullie hebben het goede nieuws gelezen dat ik uit het quarantainehotel ben vrijgelaten. We dachten dat ik mocht terugkeren naar het olympisch dorp en zou worden behandeld als een dicht contact. Maar onderweg naar het dorp ging de ambulance naar een andere locatie. Daar ben ik nu. Ook mijn NOC (het BOIC, red) is verrast door deze beslissing. Ik moet hier opnieuw zeven dagen blijven met twee PCR-testen per dag en mag geen contact hebben met anderen. Ik heb toestemming om te sliden, alleen. We zijn zelfs niet zeker of ik ooit zal mogen terugkeren naar het dorp. Uiteraard is dit heel hard voor mij. Ik vraag aan iedereen om mij wat tijd te geven om te bekijken wat mijn volgende stappen worden. Ik weet of ik nog veertien dagen op de Olympische Spelen aankan terwijl ik in quarantaine zit", besluit ze.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start.

De 25-jarige Meylemans, in 2018 veertiende in Pyeonchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het BOIC vermoedden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar. De skeletoni testte de voorbije twee dagen drie keer negatief en verwachtte daarop te mogen terugkeren naar de olympische cluster in Yangqing.

