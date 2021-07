Vrijdag 23 juli om 13 uur worden de langverwachte Spelen van Tokio op gang geblazen met een openingsceremonie. Wij verzamelden zes weetjes over de 'drastisch verkleinde' show.

10.000 toeschouwers

Speciaal voor deze Olympische Spelen werd in Tokio een gloednieuw stadion gebouwd dat plaats biedt aan 68.000 supporters. Kostprijs: 1,2 miljard euro. Maar door de aanhoudende coronacrisis en de verlengde noodtoestand in Japan, worden de komende twee weken geen supporters toegelaten. Een serieuze opdoffer voor de organisatie.

Toch zal het stadion nog gevuld zijn met 10.000 mensen, voornamelijk diplomaten, leden van het IOC en de sponsors van de Spelen. Veel 'bekende' staatshoofden zal je echter niet herkennen vrijdagmiddag, want alleen Frans president Emmanuel Macron en de Amerikaanse First Lady Jill Biden zullen aanwezig zijn in Tokio.

De Spelen zullen geopend worden door de Japanse keizer Naruhito, maar geen enkel ander lid van de keizerlijke familie zal hem vergezellen. En ook de Japanse ex-premier Shinzo Abe, die zich in Rio vijf jaar geleden nog als Super Mario verkleed had in de sluitingsceremonie en wiens idee het was om de Spelen naar Japan te halen, zal de openingsceremonie niet bijwonen.

Schandaal na schandaal

De organisatie voor deze openingsceremonie heeft sinds het uitstel in 2020 al heel wat veranderingen zien gebeuren in het eigen team. In december werd de Japanse acteur Mansai Nomura nog vervangen door Hiroshi Sasaki, de man die ook de overdracht van de olympische vlag in goede banen leidde tijdens de slotceremonie in Rio. Maar hij moest drie maanden later op zijn beurt vertrekken nadat hij de Japanse komiek en modeontwerpster Naomi Watanabe 'Olympig' noemde. Uiteindelijk nam de Italaan Marco Balich de rol van adviseur en producent van de ceremonie op zich. Hij was ook al betrokken bij die van de Winterspelen van 2006, 2014 en de Spelen van 2016.

De schandalen bleven elkaar opvolgen in het creatieve team van de ceremonie. Zo mocht begin deze week ook Keigo Oyamada, de man die de muziek coördineerde, beschikken omdat hij in enkele interviews opschepte over zijn pestgedrag in zijn schoolperiode. En donderdag nog, een dag voor de ceremonie, was het de beurt aan Kentaro Kobayashi, de nieuwe regisseur van de ceremonie, om ontslagen te worden. Hij maakte 23 jaar geleden als komiek een grap over de Holocaust. 'Laten we Holocaustje spelen', vertelde hij toen in zijn show.

Amper atleten

Traditioneel voor de openingsceremonie is de 'parade der naties' waarbij alle landen hun optocht maken en een rondje door het stadion maken. Maar dit jaar zal dat aantal olympiërs beperkt blijven tot slechts 950 atleten, waarvan 800 buitenlanders en 150 Japanners. Dat is nog geen 10 % van het totaal aantal atleten (zo'n 11.000 uit 204 landen) op deze Spelen.

België treedt aan met 121 atleten, meteen de grootste delegatie sinds de Spelen van 1952 in Helsinki. Daarvan zal echter minder dan de helft deelnemen aan de openingsceremonie, zo wordt geschat.

© Belga Image

Twee vlaggendragers

Het Internationaal Olympisch Comité heeft voor deze Spelen een nieuwigheid doorgevoerd: voor de openingsceremonie in Tokio mogen twee atleten de vlag van hun landen dragen. Het land mag zelf kiezen of het met één of twee vlaggendragers naar de ceremonie komt. Als het voor twee atleten kiest, moeten het wel een man en een vrouw zijn.

Onder meer het BOIC koos voor die optie met atlete Nafi Thiam en hockeyspeler Felix Denayer, ook meteen een Waalse en een Vlaming om voor een communautair evenwicht te zorgen.

Sober en heel Japans

Op de voorbije Spelen, van Peking in 2008 tot Rio in 2016, werden kosten nog moeite bespaard voor de openingsceremonie. Dit jaar in Tokio zal het allemaal heel wat soberder zijn. Vooral omdat er geen supporters in het stadion mogen, werd de show drastisch verkleind. Balich, de bedenker van de nieuwe ceremonie vertelde dat het 'in overeenstemming met de realiteit en heel erg Japans' zal zijn.

Volgens de voorzitter van Tokyo 2020 zal de ceremonie meer 'plechtig' dan een festival zijn. Het thema voor zowel de openings- als slotshow is 'Moving Forward'. Daarmee wil Japan de coronacrisis en de verwoestende aardbeving en tsunami in maart 2011 achter zich laten en herdenken.

De vlam

En dan moeten we het nog hebben over de olympische vlam. Wie heeft straks de eer om het olympisch vuur aan te steken, nadat de vlam 121 dagen door Japan reisde na een nog langere tocht vanuit het Griekse Olympia? In Japanse media wordt de naam van golfkampioen Hideki Matsuyama naar voren gebracht. Als winnaar van de Masters heeft hij een erg groot internationaal profiel, luidt het.

Andere mogelijkheden zijn Mizuki Noguchi, de Japanse olympisch kampioene in de marathon in 2004, of de Japanse nationale ploeg die het WK voetbal in 2011 bij de vrouwen won. Daarmee zouden ze het Amerikaanse ijshockeyteam achterna gaan. Zij wonnen in 1980 goud en mochten 22 jaar later in Salt Lake City de olympische vlam van de Winterspelen aansteken.

Hideki Matsuyama won in april de Masters in het golf. © GETTY

En dan zijn er nog twee Japanse kampioenen die driemaal goud wonnen op de Spelen. Judoka Tadahiro Nomura won in drie opeenvolgende Spelen van 1996 tot 2004 en worstelaar Saori Yoshida deed dat hetzelfde van 2004 tot 2012 in de freestyle bij de vrouwen.

Of mag de vlam aangestoken worden door een gymnast met Kohei Uchimura, de all-round gouden medaillist van 2012 en 2016 en een van de beste gymnasten ooit?

Een van de grootste Japanse sportfiguren van het moment is echter Naomi Osaka. Ze is de bestbetaalde vrouwelijke sporter ooit, maar omdat haar eerste wedstrijd de volgende ochtend om 11 uur gepland staat, lijkt zij niet meer in aanmerking te komen voor de grote eer.

Tot slot kan het ook nog zijn dat Japan de sentimentele kant opgaat en geen sporter uitkiest om de vlam te laten branden. In 1964, bij de vorige Spelen in het land, was die eer namelijk weggelegd voor een student, Yoshinori Saka, die werd geboren op de fatale dag van de atoombom op Hiroshima in 1945.

Speciaal voor deze Olympische Spelen werd in Tokio een gloednieuw stadion gebouwd dat plaats biedt aan 68.000 supporters. Kostprijs: 1,2 miljard euro. Maar door de aanhoudende coronacrisis en de verlengde noodtoestand in Japan, worden de komende twee weken geen supporters toegelaten. Een serieuze opdoffer voor de organisatie. Toch zal het stadion nog gevuld zijn met 10.000 mensen, voornamelijk diplomaten, leden van het IOC en de sponsors van de Spelen. Veel 'bekende' staatshoofden zal je echter niet herkennen vrijdagmiddag, want alleen Frans president Emmanuel Macron en de Amerikaanse First Lady Jill Biden zullen aanwezig zijn in Tokio. De Spelen zullen geopend worden door de Japanse keizer Naruhito, maar geen enkel ander lid van de keizerlijke familie zal hem vergezellen. En ook de Japanse ex-premier Shinzo Abe, die zich in Rio vijf jaar geleden nog als Super Mario verkleed had in de sluitingsceremonie en wiens idee het was om de Spelen naar Japan te halen, zal de openingsceremonie niet bijwonen.De organisatie voor deze openingsceremonie heeft sinds het uitstel in 2020 al heel wat veranderingen zien gebeuren in het eigen team. In december werd de Japanse acteur Mansai Nomura nog vervangen door Hiroshi Sasaki, de man die ook de overdracht van de olympische vlag in goede banen leidde tijdens de slotceremonie in Rio. Maar hij moest drie maanden later op zijn beurt vertrekken nadat hij de Japanse komiek en modeontwerpster Naomi Watanabe 'Olympig' noemde. Uiteindelijk nam de Italaan Marco Balich de rol van adviseur en producent van de ceremonie op zich. Hij was ook al betrokken bij die van de Winterspelen van 2006, 2014 en de Spelen van 2016.De schandalen bleven elkaar opvolgen in het creatieve team van de ceremonie. Zo mocht begin deze week ook Keigo Oyamada, de man die de muziek coördineerde, beschikken omdat hij in enkele interviews opschepte over zijn pestgedrag in zijn schoolperiode. En donderdag nog, een dag voor de ceremonie, was het de beurt aan Kentaro Kobayashi, de nieuwe regisseur van de ceremonie, om ontslagen te worden. Hij maakte 23 jaar geleden als komiek een grap over de Holocaust. 'Laten we Holocaustje spelen', vertelde hij toen in zijn show. Traditioneel voor de openingsceremonie is de 'parade der naties' waarbij alle landen hun optocht maken en een rondje door het stadion maken. Maar dit jaar zal dat aantal olympiërs beperkt blijven tot slechts 950 atleten, waarvan 800 buitenlanders en 150 Japanners. Dat is nog geen 10 % van het totaal aantal atleten (zo'n 11.000 uit 204 landen) op deze Spelen. België treedt aan met 121 atleten, meteen de grootste delegatie sinds de Spelen van 1952 in Helsinki. Daarvan zal echter minder dan de helft deelnemen aan de openingsceremonie, zo wordt geschat.Twee vlaggendragersHet Internationaal Olympisch Comité heeft voor deze Spelen een nieuwigheid doorgevoerd: voor de openingsceremonie in Tokio mogen twee atleten de vlag van hun landen dragen. Het land mag zelf kiezen of het met één of twee vlaggendragers naar de ceremonie komt. Als het voor twee atleten kiest, moeten het wel een man en een vrouw zijn. Onder meer het BOIC koos voor die optie met atlete Nafi Thiam en hockeyspeler Felix Denayer, ook meteen een Waalse en een Vlaming om voor een communautair evenwicht te zorgen. Op de voorbije Spelen, van Peking in 2008 tot Rio in 2016, werden kosten nog moeite bespaard voor de openingsceremonie. Dit jaar in Tokio zal het allemaal heel wat soberder zijn. Vooral omdat er geen supporters in het stadion mogen, werd de show drastisch verkleind. Balich, de bedenker van de nieuwe ceremonie vertelde dat het 'in overeenstemming met de realiteit en heel erg Japans' zal zijn. Volgens de voorzitter van Tokyo 2020 zal de ceremonie meer 'plechtig' dan een festival zijn. Het thema voor zowel de openings- als slotshow is 'Moving Forward'. Daarmee wil Japan de coronacrisis en de verwoestende aardbeving en tsunami in maart 2011 achter zich laten en herdenken.En dan moeten we het nog hebben over de olympische vlam. Wie heeft straks de eer om het olympisch vuur aan te steken, nadat de vlam 121 dagen door Japan reisde na een nog langere tocht vanuit het Griekse Olympia? In Japanse media wordt de naam van golfkampioen Hideki Matsuyama naar voren gebracht. Als winnaar van de Masters heeft hij een erg groot internationaal profiel, luidt het. Andere mogelijkheden zijn Mizuki Noguchi, de Japanse olympisch kampioene in de marathon in 2004, of de Japanse nationale ploeg die het WK voetbal in 2011 bij de vrouwen won. Daarmee zouden ze het Amerikaanse ijshockeyteam achterna gaan. Zij wonnen in 1980 goud en mochten 22 jaar later in Salt Lake City de olympische vlam van de Winterspelen aansteken.En dan zijn er nog twee Japanse kampioenen die driemaal goud wonnen op de Spelen. Judoka Tadahiro Nomura won in drie opeenvolgende Spelen van 1996 tot 2004 en worstelaar Saori Yoshida deed dat hetzelfde van 2004 tot 2012 in de freestyle bij de vrouwen. Of mag de vlam aangestoken worden door een gymnast met Kohei Uchimura, de all-round gouden medaillist van 2012 en 2016 en een van de beste gymnasten ooit? Een van de grootste Japanse sportfiguren van het moment is echter Naomi Osaka. Ze is de bestbetaalde vrouwelijke sporter ooit, maar omdat haar eerste wedstrijd de volgende ochtend om 11 uur gepland staat, lijkt zij niet meer in aanmerking te komen voor de grote eer.Tot slot kan het ook nog zijn dat Japan de sentimentele kant opgaat en geen sporter uitkiest om de vlam te laten branden. In 1964, bij de vorige Spelen in het land, was die eer namelijk weggelegd voor een student, Yoshinori Saka, die werd geboren op de fatale dag van de atoombom op Hiroshima in 1945.