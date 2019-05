Ismael Bako werd verkozen tot Speler van het Jaar in de Belgische basketbalcompetitie. Sport/Voetbalmagazine had onlangs een uitgebreide babbel met de jonge Belgische center van Antwerp Giants.

Hoewel hij al enkele jaren meedraait in onze hoogste nationale basketbaldivisie _ eerst vijf jaar bij Leuven Bears, nu zijn tweede bij Antwerp Giants _ krijgt de naam van Ismael Bako (23) pas sinds enkele maanden wat weerklank bij de neutrale Belgische sportfan. Samen met de Amerikaanse spelverdeler Paris Lee, verkozen tot MVP van onze competitie (dus inclusief de buitenlanders),is de in Leuven geboren center de grote roerganger van het topseizoen dat Antwerp Giants momenteel beleeft. Ook hijzelf voelt dat er iets veranderd is sinds vorige zomer.

...