Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Davy De fauw (38), profvoetballer bij Zulte Waregem en recreatief golfer.

Davy De fauw: 'In mijn eerste filmpje toon ik stabiliteitsoefeningen. Zoals zeilster Emma Plasschaert en hockeyspeler Thomas Briels eerder al benadrukten in deze rubriek, zijn die erg belangrijk. Heel veel van wat je doet - in om het even welke sport - komt voort uit je heup en je rug. Dus moet je alles daaromheen goed sterk maken. Als ik twee weken geen stabiliteitsoefeningen gedaan heb, voel ik meteen dat ik wat instabieler word.

'Mijn tweede filmpje is er een voor de golfers. Zelf golf ik al tien à vijftien jaar. In die sport is concentratie erg belangrijk, zoals je ook zult zien in het filmpje. Veel succes!'

