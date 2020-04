Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Kristof Mortier (45), oprichter van de vzw BalBal Vista.

Kristof Mortier: 'Bij BalBal Vista zien wij voetbal enerzijds als doel: we proberen onze leden voetbalvaardigheden bij te brengen. Anderzijds zien we voetbal ook als middel om sociale vaardigheden aan te leren. Onze missie is: kinderen en jongeren niet enkel als voetballer ontwikkelen, maar ook als mens. Het filmpje hieronder sluit daarbij aan.'

'De oefening draait rond creatief zelfvertrouwen. Je hebt er balgevoel voor nodig, maar ook durf. Miel, een van onze leden, toont zijn technische kwaliteiten. Maar hij zoekt ook telkens nieuwe varianten om de bal in zijn rugzak te krijgen. En hij danst als het lukt. Het achterliggende idee is: wees geen grijze muis, maar een rode aap. Doe eens anders dan anders.'

Balbal Vista speler Miel schudde ons in verlammende Corona-tijden wakker met dit leuk filmpje over zijn Balbal Vista rugzak ! Wie stuurt ons nog leuke Balbal Vista filmpjes en dit onder het motto "ik heb het nog nooit gedaan - dus ik kan het !" Hoe zotter hoe beter ! Geplaatst door Kristof Mortier op Zondag 29 maart 2020

