Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Ewoud Vromant (35), wereldkampioen paracycling.

Ewoud Vromant: 'Ik moet alles op één been doen, dus toon ik jullie in het filmpje hieronder een oefening die jullie ook op één been moeten doen: de single leg squat. Deze oefening zit elke week in mijn trainingsschema, want ze is ideaal om de pezen rond je knie te versterken, iets waar veel wielrenners mee sukkelen. Vind je de oefening niet moeilijk genoeg, dan kan je flessen water in een rugzak steken en die aantrekken om het nog wat uitdagender te maken.'

