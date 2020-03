Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Matthias Casse (23), Europees kampioen in het judo.

'In de filmpjes hieronder doe ik een van mijn lievelingsoefeningen: de Turkish get-up. Ik vind het zo'n plezante oefening omdat ze een stuk uitdagender is dan ze lijkt. Je moet je goed concentreren om telkens de volgende beweging juist te doen: knie omhoog, arm opzij, op je elleboog steunen, enzovoort.

'Ook leuk is dat je de oefening stap voor stap moeilijker kunt maken. In het eerste filmpje hieronder ligt er een bal op mijn hand. Zo werk je vooral aan je stabiliteit. Als dat goed lukt, kun je met gewichten beginnen, zoals een fles water. En eens je dat onder de knie hebt, kun je nog verder opbouwen, zoals in het tweede filmpje, waar ik zes flessen water vasthoud. Dan is het echt een full body workout in één oefening.'

Film zelf hoe jij deze oefening thuis uitvoert en plaats het op de sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen!

(Facebook en Instagram: @sportvoetbalmagazine; Twitter: @SportVoetbal)

'In de filmpjes hieronder doe ik een van mijn lievelingsoefeningen: de Turkish get-up. Ik vind het zo'n plezante oefening omdat ze een stuk uitdagender is dan ze lijkt. Je moet je goed concentreren om telkens de volgende beweging juist te doen: knie omhoog, arm opzij, op je elleboog steunen, enzovoort. 'Ook leuk is dat je de oefening stap voor stap moeilijker kunt maken. In het eerste filmpje hieronder ligt er een bal op mijn hand. Zo werk je vooral aan je stabiliteit. Als dat goed lukt, kun je met gewichten beginnen, zoals een fles water. En eens je dat onder de knie hebt, kun je nog verder opbouwen, zoals in het tweede filmpje, waar ik zes flessen water vasthoud. Dan is het echt een full body workout in één oefening.'