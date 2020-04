Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Niki De Cock van Voetbal Vlaanderen.

Niki De Cock: 'Net als Sport/Voetbalmagazine brengt Voetbal Vlaanderen in deze coronatijden leuke tips online. Wij presenteren elke week vier nieuwe opdrachten onder de naam Sjotinuwkot. Zo zie je hieronder ons dobbelspel. In elk van de zes vakjes van onze spelkaart staat een opdracht, zoals de dizzy penalty. Daag je broer, zus of een van je ouders uit. Laat om de beurt een dobbelsteen beslissen welke opdracht je moet uitvoeren. Wie als eerste zijn of haar kaart vol heeft, wint.'

Meer tips van Voetbal Vlaanderen vind je hier.

