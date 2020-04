Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Heleen Jaques (31), voetbalster bij het Italiaanse US Sassuolo Calcio en de Red Flames.

Heleen Jaques: 'Toen ik nog bij Turbine Potsdam speelde, deden we iedere week de oefeningen in de filmpjes hieronder. Er zit veel in vervat. Enerzijds oefen je je techniek, want als je de bal niet goed terugspeelt, loopt de oefening in het honderd. Tegelijk train je ook de coördinatie van je ogen en je voeten. Een hoge oogsnelheid is heel belangrijk in het moderne voetbal. Het vlug herkennen van situaties wordt almaar belangrijker.'

Film zelf hoe jij deze oefening thuis uitvoert en plaats het op de sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen! (Facebook en Instagram: @sportvoetbalmagazine; Twitter: @SportVoetbal)

