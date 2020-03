Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Sam Van Rossom (33), professioneel basketbalspeler in Spanje, bij Valencia BC.

'In de filmpjes hieronder geef ik een paar dribbeloefeningen. Je kunt kiezen of je oefent met één bal of met twee ballen. Belangrijk is dat je de oefeningen blind doet, dus zonder naar de bal te kijken. Als je dat niet kunt op topniveau, ben je verloren. De ene heeft er meer talent voor dan de andere, maar het is sowieso iets wat je kunt trainen. Als je veel oefent, zul je er zeker beter in worden.'

Film zelf hoe jij deze oefening thuis uitvoert en plaats het op de sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen!

(Facebook en Instagram: @sportvoetbalmagazine; Twitter: @SportVoetbal)

'In de filmpjes hieronder geef ik een paar dribbeloefeningen. Je kunt kiezen of je oefent met één bal of met twee ballen. Belangrijk is dat je de oefeningen blind doet, dus zonder naar de bal te kijken. Als je dat niet kunt op topniveau, ben je verloren. De ene heeft er meer talent voor dan de andere, maar het is sowieso iets wat je kunt trainen. Als je veel oefent, zul je er zeker beter in worden.'