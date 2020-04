Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Aster Vranckx (17), profvoetballer bij KV Mechelen.

Aster Vranckx: 'Ik heb drie oefeningen voor jullie. De eerste is de makkelijkste, daarmee oefen je snel voetenwerk. Dat kun je gebruiken om vlug weg te geraken als een tegenspeler op je afkomt. De tweede is al iets moeilijker. Maar als je vaak genoeg probeert, zal het je wel lukken. De derde is nog moeilijker. Om die onder de knie te krijgen, moet je uren oefenen en je goed concentreren. Veel succes ermee!'

