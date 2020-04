Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag, voor de tweede keer: Heleen Jaques (31), voetbalster bij het Italiaanse US Sassuolo Calcio en bij de Red Flames.

Heleen Jaques: 'Na mijn eerste tip in deze rubriek heb ik in de filmpjes hieronder nog twee oefeningen voor jullie. Laat je de bal toegooien en speel hem in één tijd mooi terug met de binnenkant van de voet. Eerst zonder de bal te laten botsen, nadien met één bots. Allemaal situaties die je in een wedstrijd meer dan eens tegenkomt.'

Film zelf hoe jij deze oefening thuis uitvoert en plaats het op de sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen! (Facebook en Instagram: @sportvoetbalmagazine; Twitter: @SportVoetbal)

