Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Thomas Caers (47), hoofd scouting Zulte Waregem en bezieler van de intussen verdwenen Essevee Soccer School.

Thomas Caers: 'Probeer eens de oefening in het filmpje hieronder. Het is niet makkelijk, zeker de overgang van de borst naar de knie is lastig. Als je aan tien controles komt, vind ik dat al een geweldig succes. Maar de jongens in de Essevee Soccer School lukte het allemaal om tachtig controles te doen: veertig met de knie, veertig met de borst. Die jongens moesten dan ook elke dag twee keer een halfuur jongleren. Wat je hieronder ziet, was voor hen maar een stukje uit een serie. Ze moesten ook andere lichaamsdelen combineren: voet-knie, voet-borst, voet-schouder, knie-schouder en knie-hoofd. En dan waren er nog de combinaties met drie en vier lichaamsdelen.

'Soms kregen we het verwijt dat dit circusoefeningen zouden zijn, maar dat klopt niet. In deze oefening komen techniek, motoriek, coördinatie, kracht én doorzettingsvermogen aan bod. Door hier zo vaak mee bezig te zijn, werden onze jongens uitmuntend in hun balbehandeling en gingen sommigen zelfs neigen naar de perfectie.'

Film zelf hoe jij deze oefening thuis uitvoert en plaats het op de sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen! (Facebook en Instagram: @sportvoetbalmagazine; Twitter: @SportVoetbal)

